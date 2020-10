Halloween, 10 film da vedere in famiglia

20 Ottobre 2020 | 12:40 di Redazione Sorrisi

Dieci film spaventosi da vedere ad Halloween, senza il rischio di traumatizzare i vostri figli. Ideali per trascorrere un paio di ore in famiglia, i film selezionati rappresentano il giusto mix di intrattenimento, divertimento e timore. Spaziando dai grandi classici firmati da un maestro come Tim Burton a quelli Disney, ecco 10 film da vedere la notte di Halloween che non rischieranno in alcun modo di minare la tranquillità e la serenità dei vostri ragazzi e, in alcuni casi, susciteranno persino un'importante riflessione.



Halloween: i film di paura da vedere in famiglia su Netflix



Monster & Co. Film d’animazione della Pixar, "Monster & Co." racconta la curiosa vicenda di Mike e Sulley, due spaventatori di bambini che lavorano nella fabbrica di Monster & Co. e tutte le sere si recano a spaventare creature innocenti. Un lavoro ingrato ma dovuto, dato che l’unica fonte di energia dell’universo di Mostropoli risiede nelle urla dei bambini. La vita professionale dei due sarà tuttavia complicata dall’incontro con Boo, una bimbetta di due anni un po’ troppo curiosa che minerà la tranquillità della città. Grazie a una spettacolare messa in scena, che regala un mondo dettagliato e popolato da mostri di ogni genere, il film riesce a indagare la paura del buio, uno dei timori principali che affliggono i bambini durante l’infanzia, raccontando la storia di un’amicizia che riesce a trasformare un incubo in un’avventura speciale.

Ideale per i bambini dai 5 anni in su

Nightmare before Christmas Jack Skeletron, re di Halloween, è in preda a una crisi di identità. Troppo stanco di urla, incubi e mostri spaventosi, viene travolto dai colori e dalle magiche atmosfere del mondo natalizio. Decide così di sostituirsi a Babbo Natale e gestire da solo una delle feste più amate dai bambini. Inutile dire che combinerà solo un sacco di guai. Diretto da Henry Selick, ma scritto da Tim Burton, "Nightmare before Christmas" è una favola dark, raccontata attraverso una serie di canzoni indimenticabili e realizzata attraverso la tecnica del passo uno (ossia riprendendo attraverso un fotogramma alla volta un pupazzo o un oggetto, in modo da restituire l’illusione del movimento).

Ideale per i bambini dai 7 anni in su

Coraline È sempre Tim Burton a mettere mano a un’altra magica storia ambientata in un universo mostruoso. Tratto da un libro di Neil Gaiman, autore di diversi racconti per ragazzi, "Coraline" racconta la storia di una ragazzina che si ritrova a vivere in una nuova casa con i suoi genitori. Abbandonati i vecchi amici e quella realtà a cui era abituata e continuamente trascurata da due genitori, la ragazzina s'imbatte in una piccola porta che la catapulta in un mondo nuovo dove tutto sembra magico e dove incontra due versioni alternative ma “perfette” di mamma e papà. Ma questo mondo meraviglioso nasconde in realtà numerose insidie e Coraline dovrà fare di tutto per salvare se stessa e la sua famiglia. Un bel racconto di formazione, adatto soprattutto ai ragazzini più grandi, con una morale interessante sul peso dei desideri, sull’inganno che si cela dietro le apparenze e sulla capacità di imparare ad apprezzare realmente quello che si ha. Ideali per i bambini dai 9 anni in su



I Gremlins Come nel caso di "Nightmare before Christmas", anche "I Gremlins" è un film perfetto da vedere ad Halloween o da conservare per una serata natalizia. La storia racconta la disavventura del giovane Billy, un ragazzino che riceve in regalo un cucciolo di Mogwai, un tenero animaletto acquistato in un negozio cinese, che va accudito seguendo tre semplici regole: tenerlo lontano dalla luce diretta, non fagli toccare acqua e non dargli mai da mangiare dopo mezzanotte. Quando Billy viene meno a queste tre regole, lo strano animaletto si moltiplica, dando vita a un esercito di gremlins, una serie di pestiferi animaletti che semineranno il panico nella città. Diretto da Joe Dante nel 1984, è un cult che insegna ai bambini ad avere la giusta cura degli animali che sono loro affidati. Ideale per i bambini di 8-10 anni



Ghostbusters Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis e Ernie Hudson sono i protagonisti di questo assoluto cult Anni 80. Nel film interpretano quattro scienziati alle prese con una serie di fantasmi che terrorizzano la città. Ricco di effetti speciali, il film è una commedia classica che si prende gioco dei fenomeni paranormali.

Ideale per bambini di di 8-10 anni



Hotel Transylvania In questo cult animato, diretto da Genndy Tartakovsky, Dracula è il proprietario di un albergo aperto a mostri provenienti da tutto il mondo. La gestione dell'albergo non è la sola attività che preoccupa il conte. A complicare le sue giornate c'è anche il rapporto con la figlia Mavis, una ragazzina di 118 anni che si innamora di un essere umano, accidentalmente finito tra gli ospiti dell'hotel.

Ideale per i bambini dai 7 anni in su



Monster house Divertente e ingegnoso, questo film del 2006 è diretto da Gil Kenan e racconta l'avventura di un gruppetto di ragazzini - DJ, Timballo e Jenny - che decidono di curiosare dentro la spaventosa casa del vecchio Nebbercracker, una dimora spaventosa. Sfidando paura e timori, i tre provano a risolvere questo mistero. Il film poggia su una storia ben costruita, divertente e inquietante, e si regge su diverse spettacolari sequenze d'azione che terranno ben alta la tensione e l'attenzione dei vostri bambini. Ideali per i bambini dai 10 anni in su



Pomi d’ottone e manici di scopa Classico della Disney ambientato in Inghilterra durante la Seconda Guerra Mondiale, in un universo popolato da streghe e maghi e magici incantesimi che permettono agli oggetti di volare. Il film racconta la vicenda di Eglentine Price, una strega che ospita tre bambini sfuggiti al conflitto. Attraverso atmosfere fantastiche, che richiamano "Mary Poppins", il film risulta divertente e coinvolgente. Ideale per i bambini dai 7 anni in su



Casper Come si può essere spaventati da un fantasma dolce e amichevole come Casper? La storia racconta la vicenda di Kat, un ragazzina che ha perso la madre e si trasferisce con il padre in una casa popolata da fantasmi. Qui farà la conoscenza di Casper, un fantasma con cui nascerà un'amicizia speciale. Attraverso questo rapporto magico, il film affronta la tematica della perdita di una persona cara, così come quella dell'affetto, dell'amicizia e dell'adolescenza. Ideale per bambini dai 6 anni in su



La casa dei fantasmi Secondo film Disney ispirato a un'attrazione del Walt Disney World (il primo è stato "I pirati dei Caraibi"), il film vede Eddie Murphy nei panni di un padre che si trova intrappolato insieme alla sua famiglia in una casa infestata da fantasmi. Una pellicola popolata da creature misteriose e spaventose, che assicura il giusto pizzico di timore, senza dimenticare di strappare una risata. Ideale per i bambini dagli 8 anni in su



