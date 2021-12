I film delle feste da vedere al cinema a Natale e Capodanno

Per interpretare Patrizia Reggiani, protagonista di uno dei più clamorosi casi di cronaca degli Anni 90 (fece uccidere il marito Maurizio Gucci), Lady Gaga si è trasformata «in una giornalista d’inchiesta. Ho chiesto a parenti e amici che cosa trovasse Maurizio in lei e loro hanno risposto: “La forza”». E così ecco il ritratto di una donna che «secondo me non cercava i soldi, ma una vita migliore. Per lei essere parte della famiglia Gucci significava entrare in un mondo superiore; quando Maurizio l’ha allontanata, questo mondo le è crollato addosso. E si è trasformata in una assassina». Per raccontare una storia che unisce i brividi del thriller al fascino dell’alta moda, il regista Ridley Scott ha assoldato un cast di eccezione: con Lady Gaga ci sono Adam Driver (è Maurizio), Jeremy Irons (il padre Rodolfo), Al Pacino (lo zio Aldo) e Jared Leto (il cugino Paolo). Completano l’effetto-nostalgia gli ambienti iconici: dal quadrilatero della moda di Milano a via Condotti a Roma, dal lago di Como alla Valle d’Aosta.

Nelle sale dal 16 dicembre