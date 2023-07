Il cinema davanti e dietro le quinte: benvenuti a “Cinemando”

La manifestazione è dedicata interamente al mondo del doppiaggio. Tra gli ospiti Pannofino, Andreozzi e Artem Antonella Silvestri







Prosegue con successo la prima edizione di “Cinemando", la tre giorni dedicata alle maestranze del cinema. Durante la manifestazione il pubblico ha l'opportunità di immergersi nel mondo segreto di coloro che danno vita e forma a film, serie, documentari e cartoni animati. L’evento è stato ideato e diretto da Moira Capotosti, con il supporto di Media Fenix Group, in collaborazione con Alfiere Productions, e si svolge nella piazza del Comune.

La serata di apertura (29 giugno) interamente dedicata al doppiaggio ha visto come ospite d'eccezione Francesco Pannofino, celebre attore che ha prestato la sua voce a miti di Hollywood come Denzel Washington, George Clooney, Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme e Wesley Snipes. Ad accompagnarlo sono stati Emanuela Rossi, voce ufficiale di Michelle Pfeiffer, e l'attrice Marina Tagliaferri, che da oltre vent'anni interpreta uno dei personaggi storici della longeva soap opera "Un posto al sole". La serata, condotta da Eleonora De Angelis e Francesco Pezzulli, ha proposto un live show sotto le stelle con un omaggio ad Alberto Sordi e Stanlio e Ollio curato da VIX Vocal. La serata si è conclusa con l’esibizione di Alex Polidori, voce di Spiderman, e Manuel Meli, voce di Jack Gleason in "Il Trono di spade", due giovani pluripremiati protagonisti del doppiaggio italiano.

Venerdì 30 giugno gli omaggi a Ennio Morricone e Anna Magnani. La serata, condotta da Claudia Conte e Renzo Di Falco, vede la partecipazione dell'attrice e regista Michela Andreozzi e del regista Christian Marazziti, che presenterà il suo cortometraggio "Amici di sempre", con gli attori protagonisti Dario Bandiera e Morena Gentile. Non mancheranno anche Paola Minaccioni e Fioretta Mari. La serata mostrerà gli effetti visivi con WonderLab VFX di Amedeo Califano.

La serata conclusiva del 1 luglio, condotta da Monica Volpe e Renzo Di Falco, è stata dedicata alla serialità e includerà un tributo alla serie "Mare Fuori", con la presenza del giovane talento Artem, e a "Prisma", con l'ospite Pietro Sparvoli, che si racconteranno al pubblico. Saranno proiettati anche i cortometraggi "Il ballo" di Susy Laude, con la partecipazione di Ivana Lotito, e "Caramelle" di Matteo Panebarco, grazie a WeShort Originals. La serata si concluderà con l'evento speciale di Marta Filippi e i suoi personaggi.

Cinemando ha istituito un Comitato d'Onore, composto da rappresentanti di ogni categoria, a garanzia della qualità dei contenuti proposti. Tra le personalità che fanno parte di questo prestigioso comitato, troviamo il presidente del Coni Giovanni Malagò, il Professor Luigi Tivelli, l'attore e doppiatore Francesco Pannofino, la giornalista Gloria Satta e Alessandro Loprieno, Founder & CEO di WeShort.

Cinemando si prospetta come un evento da non perdere che porta il pubblico a scoprire l'arte e la magia che si nascondono dietro le quinte del cinema.