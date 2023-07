Il “Premio Charlot” a Muti, Di Leva e Bisogno

Il 25 luglio all’Arena del Mare saranno consegnati gli ambiti riconoscimenti. Omaggi anche a Troisi, Dalla e Battisti Ornella Muti Antonella Silvestri







Continua con successo, a Salerno, la trentacinquesima edizione del “Premio Charlot”, la manifestazione dedicata a Charlie Chaplin ideata e diretta da Claudio Tortora. Dopo l’apertura della kermesse con Massimiliano Gallo - che ha deliziato il pubblico all’Arena del mare con lo spettacolo “Stasera punto e a capo” ed è stato anche premiato - il 20 luglio è prevista l’esibizione del Trio di Salerno con Sandro Deidda, Guglielmo Guglielmi e Aldo Vigorito, accompagnati dal Martucci Choir con Povia. Il 21 luglio farà tappa allo Charlot il Campania Blues Festival, ospite di punta Popa Chubby. Il 22 luglio si ride con “Genitorial", commedia comica con Angelo Belgiovine, Salvatore Gisonna, Peppe Laurato e Yulja Mayarchuk. Ospite d’onore sarà Violante Placido.

Il 23 luglio appuntamento con “Serata per Massimo”. Per l’occasione salirà sul palco il nipote di Massimo Troisi, Stefano Veneruso, regista del film “Da domani mi alzo tardi” e autore del libro “Massimo Troisi, il mio verbo preferito è evitare”. Il 25 luglio sarà consegnato il Premio Charlot Grandi Protagonisti dello Spettacolo. Il direttore artistico Tortora, infatti, ha annunciato che nella serata, che si terrà sempre all’Arena del Mare di Salerno, con ingresso gratuito, saliranno sul palco l’attrice Ornella Muti (Premio Charlot Grandi Protagonisti dello spettacolo), l’attore Francesco Di Leva (Premio Charlot Cinema) e Anna Bisogno, Professore associato di Cinema Radio Televisione presso l’Università Mercatorum (Premio Charlot per la comunicazione) per ritirare il riconoscimento attribuito dalla giuria presieduta dal giornalista Nino Petrone. Nello stesso evento sarà ricordato l'attore e regista Francesco Nuti, recentemente scomparso.

Il 26 luglio appuntamento con “Emozioni, serata dedicata a Lucio Battisti”, con la partecipazione di Gianmarco Caroccia, Maurizio Vandelli e di Mogol. Il 28 luglio spazio di nuovo alla comicità con lo Charlot Giovani, la gara dei giovani comici emergenti selezionati da Gianluca Tortora ed Alessio Tagliento. Chiuderà la manifestazione, il 29 luglio, Ron che, accompagnato dall'ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Lopieno, regalerà al pubblico una serata in omaggio a Lucio Dalla.

Il Premio Charlot sostiene la Lilt (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) di Salerno e la lotteria di beneficenza 2023. Ogni sera all’Arena del Mare di Salerno, ci sarà un punto Lilt dove gli spettatori potranno acquistare al costo di 2 euro un biglietto della lotteria. In questo modo sosterranno la Lilt di Salerno e al tempo stesso avranno modo di poter vincere uno dei dieci premi messi in palio (il primo consiste in un viaggio a Parigi per due persone).

La lotteria di beneficenza della Lilt di Salerno, come spiega il presidente dottore Giuseppe Pistolese, serve per raccogliere fondi per sostenere le attività che l’associazione svolge su tutto il territorio di Salerno e provincia. Attività che vanno dalle consulenze alle visite gratuite presso gli ambulatori di prevenzione oncologica, fino ad arrivare alle giornate di prevenzione.