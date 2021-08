Jurassic Park, 10 curiosità sulla saga di Steven Spielberg

Ricorderete certamente il temibile - e velocissimo - Velociraptor. Nella realtà non erano assolutamente come li descrive Spielberg, ma piuttosto simili a grossi e feroci polli con una lunga coda ricoperta di piume e i denti aguzzi. Un grosso stravolgimento che in parte si è cercato di ridurre in Jurassic Park III (nel 2001), ma che non toglie che per tutti, ormai, i Velociraptor siano dei grossi e muscolosi lucertoloni con nemmeno l'ombra di una piuma. Allo stesso modo un altro protagonista preistorico, il Dilofosauro - ricordate la specie di "drago" con cresta colorata che sputa veleno uccidendo il traditore Dennis Nerdy? - è frutto di un sostanzioso restiling di fantasia: non sputava veleno e non aveva nemmeno la cresca colorata.