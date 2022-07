La Fase 5 e la Fase 6 dell’Universo Cinematografico Marvel e il futuro della Saga del Multiverso

I film e le serie tv Marvel in arrivo nei prossimi anni Cecilia Uzzo







C’è una risposta per chi si chiedeva quale sarebbe stato il futuro del Marvel Cinematic Universe, ovvero il piano delle future produzioni Marvel, comprendente sia film, sia serie tv.

Al Comic-Con di San Diego, sono state infatti annunciate la Fase 5 e la Fase 6 dell'Universo Cinematografico Marvel, partendo con il lancio del trailer di "Black Panther: Wakanda Forever". Il sequel di "Black Panther" approderà al cinema il 9 novembre, preceduto dalla nuova serie (che debutta il prossimo 17 agosto in streaming su Disney+) "She-Hulk: Attorney at Law", per chiudere la Fase 4, la prima della Saga del Multiverso (Fase 1,2 e 3 appartenevano alla Saga dell'Infinito).

Il Trailer di Black Panther: Wakanda Forever

L’Universo Cinematografico Marvel ha un futuro fitto di titoli, tra film e serie tv, che copre i prossimi anni, almeno fino al 2025. La Fase 5, infatti, comincerà nel febbraio 2023 con "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" e proseguirà fino al luglio 2024, con l’uscita del cinecomic "Thunderbolts" dedicato al gruppo di eroi che occupano la zona grigia tra bene e male. Il nuovo film "Fantastici 4", previsto per novembre 2024, aprirà invece la Fase 6 dell’MCU, che ha già annunciato altre due pellicole.

Ricapitolando il futuro del Marvel Cinematic Universe, ecco cosa comprende "The Multiverse Saga" (con le date di uscita statunitensi, da considerarsi indicative).

Fase 4

WandaVision (serie 2021)

The falcon and the Winter soldier (serie 2021)

Loki (serie 2021)

Black Widow (2021)

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli (2021)

Eternals (2021)

Hawkeye (serie 2021)

Spider-Man: No way home (2021)

Moon Knight (serie 2022)

Doctor Strange nel multiverso della follia (2022)

Ms. Marvel (serie 2022)

Thor: Love and Thunder (2022)

She-Hulk: Attorney at law (serie in arrivo il 17 agosto 2022)

Black Panther: Wakanda forever (in sala dal 9 novembre 2022)

Fase 5

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (in sala dal 17 febbraio 2023)

Secret Invasion (una serie originale in arrivo nella primavera del 2023)

Guardiani della galassia Vol. 3 (in sala dal 5 maggio 2023)

Echo (serie in arrivo nell’estate del 2023)

Loki (stagione 2 in arrivo nell’estate del 2023)

The Marvels (in sala dal 28 luglio 2023)

Blade (in sala dal 3 novembre 2023)

Ironheart (serie in arrivo nell’autunno del 2023)

Agatha: Coven of chaos (una serie in arrivo nell’inverno del 2023)

Captain America: New world order (in sala dal 3 maggio 2024)

Daredevil: Born again (serie in arrivo nella primavera del 2024)

Thunderbolts (in sala dal 26 luglio 2024)

Fase 6