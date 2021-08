La love story dell’estate: Jennifer Lopez e Ben Affleck di nuovo insieme dopo quasi 20 anni

Il sigillo dell’ufficialità è arrivato con il bacio che i due si sono scambiati su uno yacht in Costa Azzurra il 24 luglio, giorno del 52° compleanno di lei Giusy Cascio







Quando nasce un amore, è bellissimo. Ma è quando rinasce che le cose si fanno interessanti. Ce ne accorgiamo seguendo la love story dell’estate: Jennifer Lopez e Ben Affleck sono tornati insieme! Il sigillo dell’ufficialità è arrivato con il bacio che i due si sono scambiati su uno yacht in Costa Azzurra il 24 luglio, giorno del 52° compleanno di lei. Una paparazzata da sogno: Ben stringe appassionatamente Jen e il pensiero vola al 2002, quando i “Bennifer” erano innamorati freschi e spopolava il video di “Jenny from the Block”, dove c’era anche lui. Un ritorno di fiamma troppo romantico per parlare di minestra riscaldata in salsa hollywoodiana, sospettando che dietro vi siano ragioni di marketing.

Sì, è vero, entrambi hanno nuovi progetti professionali in corso: lui interpreta un conte nel film di Ridley Scott “The last duel”, un kolossal medievale che sarà alla Mostra del Cinema di Venezia e arriverà nelle sale italiane il 14 ottobre, mentre lei reciterà in “Atlas”, il nuovo film di fantascienza di Netflix, in cui la vedremo nei panni di un’eroina che salverà l’umanità. Ma davvero crediamo che la cantante di “Cambia el paso” con il fondoschiena più ammirato del pianeta e l’interprete che dà il volto a Batman abbiano bisogno di ricorrere a questi mezzucci? La verità è che certi amori non finiscono, ma «fanno dei giri immensi e poi ritornano», per citare Antonello Venditti.

Allora riavvolgiamo il nastro. Vi ricordate com’è iniziato questo grande amore? Il colpo di fulmine scatta nel 2001 sul set di “Amore estremo - Tough love”. Nel film la star newyorchese di origini portoricane e l’attore, regista e produttore californiano di Berkeley, sono entrambi dei poco di buono: lui un criminale, lei una killer. E come succede nella sceneggiatura, si innamorano anche nella vita reale. Lei è già “J.Lo”, la regina del pop latino che ha sconvolto i Grammy Awards presentandosi in coppia col rapper P. Diddy, con addosso il provocante “jungle dress”, mitico abito verde di Donatella Versace. Lui annovera già fra le sue ex Gwyneth Paltrow, conosciuta girando “Bounce”, e fra i suoi premi un Oscar alla Miglior sceneggiatura originale per “Will Hunting - Genio ribelle”. Prima di “Amore estremo - Tough love”, Jennifer è sposata con il coreografo Cris Judd. Invece Ben esce da un rapporto di dipendenza… con l’alcol. Fatto sta che i due iniziano una delle relazioni più turbolente di Hollywood.

A novembre 2002 arriva la proposta: lui le chiede la mano regalandole un anello con un diamante rosa da oltre 6 carati. Ma il matrimonio non s’ha da fare. Nonostante nell’album “This is me… then” J.Lo dedichi al compagno la canzone “Dear Ben” con il messaggio «Non posso stare con nessun altro», il piano sfuma. A settembre del 2003 i ragazzi annunciano il nulla di fatto: troppa pressione mediatica, troppo stress. Però girano insieme il film “Jersey girl”. E, finte o no, son tenerezze e languide carezze pure lì. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti in quasi 20 anni...

Dopo un flirt con il suo manager Irving Azoff, Jennifer mette su famiglia con il collega Marc Anthony, con cui ha già collaborato per il brano “No me ames” nel 1999. Si sposano nel 2004, hanno due gemelli Max ed Emme, oggi 13enni. Divorziano nel 2014, mentre lei è sempre più amata anche come attrice, grazie a tante commedie di successo, da “Quel mostro di suocera” a “Che cosa aspettarsi quando si aspetta”. Intanto Ben ha solo un nome in mente: “Jennifer”. Un’ossessione! Nel 2009 in “La verità è che non gli piaci abbastanza”, film di culto per i più sfortunati in amore, recita addirittura assieme a due Jennifer: la Aniston (quella di “Friends”) e la Connelly (quella di “Labyrinth” che nel nuovo “Top Gun: Maverick” interpreterà la donna di Tom Cruise). E un’altra Jennifer alla fine se l’è sposata (ma l’anello stavolta era di soli 4 carati e mezzo). La consorte in questione, l’attrice Jennifer Garner, è nota in tutto il mondo per la serie tv “Alias” nonché per essere la madre dei tre figli di Affleck: Violet, nata nel 2005, Seraphina, nata nel 2009, e il maschio Samuel, del 2012. Pure questa unione, però, si conclude con un divorzio nel 2018.

Il resto è storia recente. La scorsa primavera Jennifer avrebbe dovuto sposarsi con l’ex giocatore di baseball Alexander Rodriguez, ma poi è saltato tutto. Fumata nera anche tra Ben e Ana de Armas (la giovane attrice del film “Cena con delitto”). Si capiva benissimo che erano dei ripieghi. Diciamoci la verità: noi speravamo nel vero amore, quello che a volte ritorna. E loro ci hanno accontentati. Quindi sono andati in gita in montagna in Montana (a maggio) e poi al mare negli Hamptons, vicino a New York (il 4 luglio). Tra una fuga romantica a Malibù e un party mano nella mano, la frittata è fatta. Hai visto mai che si preparino le nozze dell’anno? Per J.Lo sarebbe il matrimonio numero quattro. Si mormora che lei sia così felice che voglia lasciare Miami e traslocare assieme ai figli in una nuova casa con Ben. Il mercato immobiliare americano è in subbuglio: “A.A.A. reggia per i Bennifer cercasi”.