Lo sciopero degli attori di Hollywood è finito

È stato raggiunto un accordo preliminare tra il sindacato e gli studios







Dopo 118 giorni di sciopero, gli attori di Hollywood possono finalmente tornare a lavorare. Nelle ultime ore, infatti, è stato siglato un accordo preliminare tra il sindacato Sag-Aftra e gli studios (incluse grandi piattaforme come Netflix), che ha messo così fine allo storico sciopero che ha paralizzato le produzioni (e la promozione dei film) per mesi. I membri del sindacato dovranno approvare l'accordo per rimettere definitivamente in moto, entro poche settimane, l'industria televisiva e cinematografica americana.