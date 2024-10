Martin Scorsese: «Oggi i modi per raccontare storie sono infiniti»

Il regista ha ricevuto il 7 ottobre a Torino una delle più grandi onorificenze italiane alla carriera: il Premio Stella della Mole Alessandro Alicandri







Martin Scorsese è atterrato a Torino, il 7 ottobre il regista ha ricevuto il Premio Stella della Mole al Museo del cinema del capoluogo piemontese, proprio all'interno della Mole Antonelliana. Non ha certo bisogno di presentazioni: è uno dei più grandi registi viventi. Eppure i suoi occhi, dietro le quinte, osservano curiosi la magnificenza del luogo che ci ospita con lo stupore di un bambino.

Di anni ne ha 81, ma il suo desiderio di fare cinema è sempre più grande. Lo si capisce dal tono con cui smentisce le voci secondo cui starebbe per abbandonare due progetti in cantiere da tempo. «Il film dedicato a Frank Sinatra è stato rimandato, mentre su quello sulla figura di Gesù ci stiamo lavorando» dice sorridendo «e no, non dirò presto addio al cinema». Il motivo dell'attesa è legato alla decisione di perseguire la sua storica passione per i documentari e le docu-serie.

Con il maestro non si poteva non parlare di come oggi il cinema si sta evolvendo, un’occasione ghiotta per condividere alcune riflessioni in merito al suo lavoro degli ultimi anni, anche per quel che riguarda la televisione lineare e in streaming. Campo nel quale si era già affacciato con successo con la serie “Boardwalk Empire - L'impero del crimine”, di cui ha diretto l’episodio pilota ed è stato produttore esecutivo nel 2010. Un altro esempio è stato “The Irishman” (2019) su Netflix, ma non possiamo non citare anche il suo lavoro (apprezzatissimo dalla critica) "The last movie stars" (disponibile on demand su Sky e Now) nel quale ripercorre le vite di Joanne Woodward e Paul Newman.

«Ho delle idee ambiziose sotto ogni aspetto» racconta «e sento la necessità di realizzarle con chi sostiene quelle idee, anche dal punto di vista creativo e tecnologico, oltre che economico. Da una parte hai delle persone a casa, davanti a una tv per tre o quattro ore, dall’altra hai delle persone che hanno preso l’auto per vedere il tuo lavoro sul grande schermo di un cinema. Sono esperienze diverse ma i film sono pensati, secondo me, per essere vissuti in entrambi i modi».

Il maestro è un fiume in piena e risponde a chi gli chiede se si è sentito, in questi anni in cui ha raccontato varie forme di violenza nelle sue opere, più un buono o più un cattivo maestro: «Non saprei bene, ma quello che so è che la violenza è parte di ciò che noi siamo, fa parte della mia storia, della vita in strada che ho vissuto». Poi aggiunge: «C'è attrazione verso di essa ma non è un gesto davanti al quale esultare. Non si può dire che sia un male assoluto, piuttosto far finta di non vederla, ignorandone l'esistenza, quella per me è una forma di violenza».

Per ora, nei suoi piani, c’è anche quello di ritrovare le sue radici: «Sono stato a Ustica e Taormina e tornerò a breve in Sicilia, dopo essere passato a Roma per un progetto. Andrò nella città di mio nonno, Francesco Scorsese, perché voglio comprendere meglio le mie origini. È un viaggio sentimentale e sono certo sarà di ispirazione per i miei lavori futuri». A tal proposito, quando gli si chiede cosa ne sarà del cinema dei prossimi anni, risponde candidamente: «Non lo so, dipenderà molto da quali storie in futuro si vorranno raccontare e il modo in cui lo faranno. Ci sono gli schermi dei tablet, i cellulari, l’intelligenza artificiale. Magari usufruiremo dei film con un chip inserito nel cervello in cui potrai vivere in realtà virtuale “Orlando furioso” o l’Amleto. Chi può dirlo? Oggi i modi per raccontare storie sono infiniti».