10 film da vedere dopo una delusione d’amore

In “I want you back”, Gina Rodriguez era la rimpianta ex del protagonista: qui, nel film scritto e diretto nel 2019 da Jennifer Kaytin Robinson, si trova nuovamente in un rapporto sentimentale complicato. Giornalista in procinto di fare carriera e di trasferirsi a San Francisco, viene mollata dal compagno, con cui sta da nove anni, che non se la sente di avere una relazione a distanza. Per fortuna che ci sono le amiche a consolarla nella sua ultima notte a New York...

Su Netflix