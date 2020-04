10 film di culto da vedere su Disney+

17 Aprile 2020 | 16:30 di Francesco Chignola

Ormai tutti sanno che su Disney+ ci sono tutti i film della Marvel, la saga di “Star Wars”, i capolavori della Pixar, i classici animati Disney, i nuovi film “in carne e ossa”... ma non è tutto. Per i più esigenti, abbiamo esplorato il catalogo del nuovo servizio di streaming a caccia delle vere “chicche”, i film di culto che magari non tutti conoscono ma che sono in gradi di svoltare una serata (ovviamente in famiglia).

Affari d'oro Cosa succede se scambi due gemelli nella culla? Può essere uno spunto interessante. Ma mai come questo: cosa succede se scambi due coppie di gemelle? Ecco il risultato: l'esilarante commedia degli equivoci del 1988 mette in contrasto la campagna americana e la grande città con l'aiuto di due grandi attrici (Lily Tomlin e Bette Midler) e di Jim Abrahams, uno dei registi de “L'areo più pazzo del mondo”.

Tutto quella notte Chi non abrebbe voluto una baby sitter simpatica, carina e intraprendente come Elisabeth Shue? Nello spassoso film del 1987 diretto da Chris Columbus (il suo debutto, tre anni prima di “Mamma, ho perso l'aereo!” e a 14 anni da “Harry Potter”) proprio grazie a lei tre fratelli annoiati si ritrovano protagonisti di un'incredibile avventura notturna per le strade di Chicago.

Tutto accadde un venerdì C'è un filone nella commedia fantastica americana chiamato “body swap” dove, in buona sostanza, due persone si scambiano per magia le personalità. In questo strepitoso film del 1976 una giovanissima Jodie Foster (che proprio nello stesso anno interpretava una prostituta in “Taxi driver”!) finisce vittima di un bizzarro incantesimo insieme con la madre. Su Disney+ c'è anche il remake, “Quel pazzo venerdì” con Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan.

Nel fantastico mondo di Oz Alzi la mano chi ha visto la propria infanzia traumatizzata per sempre dai “ruotanti” e dalla testa volante della principessa Mombi... Stiamo parlando dell'inquietante remake Disney de “Il mago di Oz”, uscito nel 1985, che per molti bambini degli Anni 80 è stato il primo vero impatto con l'horror (nonostante non sia un vero horror). Anche la piccola Dorothy, Fairuza Balk, ne rimase segnata: un decennio dopo sarebbe diventata la darkettona Nancy di “Giovani streghe”.

Gli strilloni Il musical teatrale “Newsies” è amatissimo dagli appassionati soprattutto grazie alle splendide canzoni di Alan Menken e a uno spettacolo che, da Broadway in avanti, ha fatto il giro del mondo (arrivando anche in Italia). Tutto iniziò con questo film del 1992 in cui un Christian Bale in erba interpretava lo strillone Jack Kelly, detto Cowboy. Fu un flop al botteghino ma adesso vale la pena di riscoprirlo.

Il computer con le scarpe da tennis Dodici anni prima di diventare l'immortale Jena Plissken di “1997: Fuga da New York”, Kurt Russell era una stella dei film per famiglie targati Disney. Il suo gioiello è questo, che risale al 1969, in cui uno studente viene colpito dalla “scossa” di un computer diventando intelligentissimo. Il film ebbe due sequel, uno (“Spruzza, sparisci e spara”) non è ancora su Disney+, il secondo (“L'uomo più forte del mondo”) invece sì.

Willow Chi ama il fantasy non ha bisogno di sapere altro, basta il titolo “Willow” e una foto di Warwick Davis per far scendere una lacrimuccia. Diretto da Ron Howard nel 1988, il film ebbe un discreto successo e negli anni è diventato un classico di questo genere, anche se in Italia forse non gode della fama di altri film simili dello stesso periodo. Ma chi lo ama, lo ama alla follia.

Incredibile viaggio verso l'ignoto Due fratellini con i superpoteri (lei la telepatia, lui la telecinesi) vengono sballottati da adulti che voglio sfruttarne le capacità. Risale al 1975 questo film fantastico con effetti speciali da ammirare con immensa nostalgia. Su Disney+ c'è anche il sequel, “Ritorno dall'ignoto”, con due incredibili comprimari “anziani”: Bette Davis e Christopher Lee!

Le avventure di Rocketeer Anche voi pensavate che nel 2020 avremmo avuto tutti un jetpack con cui prendere il volo? E invece... Torniamo a noi: questo film del 1991 di Joe Johnston (futuro regista di “Captain America - Il primo vendicatore”) non ebbe successo al botteghino e in Italia è davvero poco conosciuto, ma le sue avventure “steam punk” ambientate negli Anni 30 fanno simpatia. Riscopriamolo.

Quello strano cane di papà Cosa c'è di più irresistibile di un cagnone vestito come una persona? Il film del 1976 è il sequel di un altro titolo presente su Disney+ (“Geremia, cane e spia” uscito ben 17 anni prima) ma supera l'originale. Un vero classico per famiglie con una punta di bizzarria che non guasta. Immancabile la superstar dei film Disney di quel periodo, il leggendario Dean Jones.

