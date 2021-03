10 film di fantascienza da vedere in streaming

Dalla solitudine nello spazio di Sandra Bullock in "Gravity" ai sogni di Leonardo di Caprio in "Inception" Interstellar Giacomo Borgatti







Siete tra coloro che si preoccupano che possa esistere qualche altra forma di vita su pianeti non ancora scoperti? Avete paura che la tecnologia invada sempre di più le nostre vite, rendendoci ultra-dipendenti? O vivete quegli attimi di solitudine in cui non c'è nulla da fare per il vostro umore che peggiora inesorabilmente quanto quello Sandra Bullock dispersa nello spazio?

State tranquilli, per ora la fantascienza è solo sul grande schermo ed è per questo che abbiamo selezionato 10 film di fantascienza da vedere, rivedere o magari scoprire. Anche se, se non avete mai sentito nominare alcuni di questi film, vuol dire che avete vissuto sulla luna. Perciò, preparatevi a correre come dei matti nelle terre bruciate di "Mad Max - Fury Road" o a perdervi su Marte come quel burlone di Matt Damon in "The Martian", alla solitudine spaziale di Sandra Bullock in "Gravity" e ai sogni di Leonardo DiCaprio in "Inception". Ecco a voi i consigli per un po' di sano divertimento intergalattico.