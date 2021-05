10 film sui cani da vedere

Lassie, Beethoven, Marley, Hachiko e tanti altri: gli attori più importanti sul grande schermo tra i migliori amici dell'uomo Richard Gere in «Hachiko - Il tuo migliore amico» Redazione Sorrisi







Piccolo test. Provate ad andare da un attore, guardarlo negli occhi e con sincerità confessargli che recita da cani. Poi dirigetevi verso un cane, fategli una carezza, dategli un biscottino, mettetelo a sedere e ditegli che, sì, lui recita proprio da attore. Le reazioni sicuramente saranno opposte, l’attore probabilmente non vorrà più avere niente a che fare con voi, mentre il cane potrebbe diventare il vostro nuovo migliore amico, e non solo grazie al biscottino. Sono tanti i momenti della storia del cinema in cui i fedeli amici a quattro zampe si sono cimentati, con successo, davanti a una telecamera. Abbiamo scelto per voi 10 film sui cani dove i quattro zampe sono i veri protagonisti: tra un abbaio e un movimento di coda, non si può certo dire loro che non recitino da veri attori.

• Mirto, il tenerissimo Golden Retriever di «L’isola di Pietro 2»