12 film da vedere prima della notte degli Oscar 2021

Da "Nomadland" a "Mank", passando per "Il Processo ai Chicago 7": ecco i film candidati da recuperare per arrivare preparati agli Academy Award Gary Oldman in "Mank" Credit: © Netflix Valentina Barzaghi







La 93ma edizione degli Academy Award è ormai alle porte. La notte (italiana) del 25 aprile - in ritardo rispetto ai tempi che di solito vedono la kermesse a febbraio, spostata per motivi legati alla pandemia - sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles e in osservanza delle norme sanitarie in vigore, si svolgerà l’attesissima cerimonia (che potete seguire su Sky Cinema Oscar, canale 303, che si accenderà tra sabato 17 e venerdì 30 aprile) di premiazione dei migliori film usciti lo scorso anno.

Molti dei titoli presenti in gara non sono ancora arrivati in Italia, come “Minari” di Lee Isaac Chung, “The father” di Florian Zeller o “Una donna promettente” di Emerald Fennell - speriamo a questo punto di vederli in sala - mentre altri, dato il momento storico, hanno fatto o faranno il loro debutto direttamente in streaming. Qualche sporadico passaggio tra i festival c'è stato, come quello di Venezia lo scorso settembre, dove i più fortunati hanno potuto vedere sul grande schermo “Nomadland” di Chloé Zhao, “Quella notte a Miami…” o “Pieces of a woman”.

Il film con più nomination di quest’edizione è “Mank” di David Fincher, candidato a 10 premi. È seguito a pari merito con sei candidature da “The father”, “Minari”, “Judas and the black messiah”, “Nomadland”, “Sound of metal” e “Il processo ai Chicago 7”. Ecco quali sono i film già usciti in Italia da recuperare prima di affrontare gli Oscar 2021.