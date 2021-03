5 film di fantascienza da vedere almeno una volta

Più che un film di sci-fi pura, "Sky Captain and the World of Tomorrow" appartiene al genere steampunk: è ambientato in un passato molto più tecnologico di quello che conosciamo, con enormi portaerei volanti, dirigibili e aerei che possono immergersi nell'acqua oltre che volare. Siamo in un 1939 alternativo, in cui sta per compiersi il piano di un malvagio scienziato pazzo. A mettergli i bastoni tra le ruote ci pensano Joe Sullivam (Jude Law), asso dell'aviazione USA, e Polly Perkins, giornalista che non scende a compromessi (Gwyneth Paltrow). È un'avventura sopra le righe, in cui giganteschi robot attaccano le capitali del mondo e bizzarri scienziati pazzi vogliono conquistare il mondo con androidi tutte-curve: perfetto quindi per una serata dedicata al divertimento.