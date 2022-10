7 film sulla cucina da vedere dopo “The bear”

Doppi manicaretti, firmati Meryl Streep e Amy Adams: un duo separato dal tempo e vicino nella passione condivisa, in questa commedia diretta dalla compianta Nora Ephron, autrice di rom com memorabili come "Insonnia d'amore" e "C'è posta per te". A inizio 2000 la newyorchese Julie (Adams), quasi trentenne, decide di realizzare una missione strampalata, di cui tenere una cronaca tramite blog: realizzare in un anno tutte le ricette contenute in un celebre manuale di cucina scritto da Julia (Streep), negli Anni 50, dopo un viaggio rivelatore a Parigi assieme al marito (Stanley Tucci).

Su Chili