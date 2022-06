Al via la Maturità 2022. 10 film per tornare a scuola

Una lista di 10 film che vi faranno tornare ai vostri 18 anni Redazione Sorrisi







Ha preso ufficialmente il via la Maturità 2022 (qui le tracce della prima prova), esame che per la prima volta dopo due anni di pandemia torna alla sua forma (quasi) originaria. Dopo due edizioni in cui gli studenti si sono trovati a fronteggiare un unico maxi orale, tornano infatti lo scritto di Italiano e la seconda prova, diversa da scuola a scuola.

Per chi ha qualche anno in più, ogni edizione della maturità permette di tornare ragazzi per qualche ora, tra le note dell’immancabile "Notte prima degli esami" di Venditti e la curiosità per i temi delle prove. Ma per ricordare la vecchia maturità e conoscere la nuova, non serve sfogliare l’album dei ricordi: basta il cinema. Ecco quindi una lista di 10 film che – come in una macchina del tempo – vi faranno tornare ai vostri 18 anni.

Notte prima degli esami

Notte prima degli esami - Oggi

Immaturi

Immaturi – Il viaggio

Che ne sarà di noi

L’estate addosso

Ecco fatto

Ovosodo

La classe – Entre les murs

Ecce bombo