I baci più belli e romantici dei film

Negli Anni 90 Leonardo di Caprio infrangeva i cuori delle teenager. La sua parabola ascendente è iniziata ufficialmente con «Romeo + Giulietta» di Baz Luhrmann nel 1996, per poi consolidarsi definitivamente con «Titanic» l’anno successivo, trasformandosi in una mania collettiva che così folle non si vedeva dai tempi dei Beatles. Nella trasposizione in chiave pop-videoclip dalla celebre opera di Shakespeare troviamo diversi baci memorabili: c’è il primo in ascensore, c’è quello romantico del balcone, ci sono quelli della prima notte trascorsa insieme. Quello che ha destabilizzato di più le adolescenti degli Anni 90 è però quello super-sexy in piscina. Chissà quanti, dopo aver visto il film, hanno provato a entrare di nascosto di notte in qualche struttura pubblica per baciarsi in acqua.