Berlino: Orso d’argento a Elio Germano

Oltre al premio per il miglior attore premiata anche la sceneggiatura di un film italiano, “Favolacce” dei fratelli D'Innocenzo. Orso d'oro all’iraniano “There is no evil” di Rasouluf

01 Marzo 2020 | 12:07 di Lorenzo Di Palma

È stato assegnato a Elio Germano l’Orso d'argento per il migliore attore alla 70° edizione del Festival del cinema di Berlino, per la sua interpretazione del pittore Ligabue nel film di Giorgio Diritti Volevo Nascondermi. A un film italiano, Favolacce (e Germano è anche nel cast di questo film) dei fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo è andato invece il premio per la miglior sceneggiatura assegnato dalla la giuria presieduta da Jeremy Irons.

L'Orso d'oro per il miglior film è stato assegnato a There Is No Evil del regista iraniano Mohammad Rasoulof, che però non è potuto essere presente a Berlino per ritirarlo.