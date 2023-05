Cannes 76: tutti i vincitori

Nessun riconoscimento per i tre film italiani nel Palmares dell’edizione 2023 del festival francese Jane Fonda e la Palma d'Oro a Justine Triet Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Dopo il consueto e interminabile ultimo “red carpet”, al Grand Théâtre Louis Lumière del Palais des Festivals, nella serata finale condotta dalla madrina della kermesse, Chiara Mastroianni, è stata finalmente assegnata la Palma d’Oro 2023 al film vincitore della 76ª edizione del Festival di Cannes.

Il miglior film, tra i 21 in concorso, per la giuria presieduta dal regista svedese Ruben Östlund, è “Anatomie d'une Chute” della regista francese Justine Triet, un thriller psicologico su un suicidio/omicidio, con una madre che deve difendersi dall'accusa di aver ucciso il marito. Il premio è stato consegnato da Jane Fonda.

Il “Grand Prix”, il premio speciale della Giuria, consegnato da Quentin Tarantino, è andato poi a “The Zone of Interest” del regista inglese Jonathan Glazer, film sulla vita e l’orrore quotidiano dei nazisti a Auschwitz, tratto dall'omonimo romanzo di Martin Amis recentemente scomparso.

Jane Fonda premia Justine Triet, Palma d'Oro 2023 Credit: © Getty Jonathan Glazer premiato da Quentin Tarantino con il Grand Prix per The Zone Of Interest Credit: © Getty Tran Anh Hùng premiato per la miglior regia Credit: © Getty Jane Fonda Credit: © Getty Gli attori Alma Poysti e Jussi Vatanen ritirano il Premio della Giuria assegnato a al regista Aki Kaurismaki Credit: © Getty Sakamoto Yuji premiato per la miglior sceneggiatura da John C. Reilly Credit: © Getty Merve Dizdar Miglior attrice Credit: © Getty Koji Yakusho Miglior Attore Credit: © Getty Thien An Pham vincitore della Camera d'Or Credit: © Getty Cannes 76: la Giuria Credit: © Getty

Il vietnamita naturalizzato francese, Tran Anh Hùng con il film “La passion de Dodin Bouffant” (The Pot-Au-Feu) si è aggiudicato il Premio per la Migliore Regia.

Il Premio della Giuria - composta oltre che Ruben Östlund dalla regista marocchina Maryam Touzani, l’attore francese Denis Ménochet, la sceneggiatrice e regista anglo-zambiana Rungano Nyoni, l’attrice e regista americana Brie Larson, l’attore americano Paul Dano, lo scrittore e regista afghano Atiq Rahimi, lo sceneggiatore e regista argentino Damián Szifrón e la regista francese Julia Ducournau - è stato vinto da “Kuolleet Lehdet'” (Fallen Leaves) di Aki Kaurismaki, storia d’amore tra un metalmeccanico e una commessa in una Turchia sotto la neve.

La Miglior sceneggiatura di Cannes 76, secondo la giuria, è quella di Sakamoto Yuji per il film “Kaibutsu” (Monster) di Kore-Eda Hirokazu, opera che aveva già vinto la “Queer Palm”, il premio non ufficiale per i film con tematiche LGBTQ.

Il premio per la Miglior attrice è andato a sorpresa (tutti puntavano su Sandra Hüller interprete di ben due film in concorso: “Anatomie de une chute” e “The Zone of Interest” ) a Merve Dizdar per “Kuru Otlar Ustune” (About Dry Grasses) del regista turco Nuri Bilge Ceylan. Miglior attore è risultato, invece, il giapponese Koji Yakusho per il suo “assolo” in “Perfect Days” di Wim Wenders.

La Camera d'or per il miglior film opera prima della 76ª edizione del Festival di Cannes è stata assegnata, invece, a “Ben Trong Vo Ken Vang” (L'arbre aux papillons d'or) di Thien An Pham, presentato alla “Quinzaine de Cinéastes”.

In conclusione, nessun riconoscimento, neanche quest’anno, ai film e agli attori e registi di casa nostra. Sono rimasti a bocca asciutta, infatti, i tre film italiani in concorso, ovvero “Rapito” di Marco Bellocchio, “Il Sol dell'avvenire” di Nanni Moretti e “La Chimera” di Alice Rohrwacher.

Infine, sono stati già assegnati e consegnati da giorni, invece, la Palma d’Oro 2023 alla Carriera a Michael Douglas e la Palma d’Onore 2023 a Harrison Ford.

“Un Certain Regard” e “Quinzaine des Cineastes”

Così come erano già stati assegnati nella giornata di ieri, i riconoscimenti della sezione speciale del Festival “Un Certain Regard”, dove l’hanno spuntata il film inglese “How To Have Sex”, film d’esordio di Molly Manning Walker, giudicato miglior film; “Augure” del rapper e regista esordiente belga di origini congolese Baloji, che ha vinto il “Premio voci nuove”; “Goodbye Julia”di Mohammed Kardofani che si è aggiudicato il “Premio Freedom”; “Les Meutes” di Kamal Lazra “Premio della giuria”; “Kadib Abyad – The Mother of All Lies” della marocchina Asmae El Noudir “Premio per la regia”. Alla “Quinzaine des Cineastes” infine, ha vinto il premio del Cinema Europeo “Creatura” diretto dalla giovanissima Elena Martin Gimeno.