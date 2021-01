Christian De Sica: 10 indimenticabili cinepanettoni da vedere

05 Gennaio 2021 | 11:27 di Marco Goi

Christian De Sica compie 70 anni ed è, nel corso degli anni, diventato il simbolo dei cinepanettoni, quei film da vedere durante le vacanze di Natale per farsi qualche risata in compagnia. Alcuni di questi sono davvero indimenticabili e ancora oggi vale la pena rivederli.



In attesa di ridere con le sempre nuove avventure che lo vedono al centro di film divertenti dove interpreta sempre personaggi sopra le righe, è ora di fare un bel ripassone dei film con Christian De Sica più divertenti di sempre.

Ecco i 10 cinepanettoni da vedere almeno una volta.



Vacanze di Natale (1983) La pellicola girata dai fratelli Vanzina negli Anni 80 ha generato un intero filone, che avrebbe poi dominato i botteghini nostrani nel periodo delle festività per molti inverni a venire. Autentico cult, «Vacanze di Natale» (1983) è interpretato da Christian De Sica insieme a Jerry Calà, Claudio Amendola e Guido Nicheli. Un film divertente, ricco di curiosità, che ha spianato la strada un fortunato filone cinematografico in grado di divertire e appassionare per moltissimi anni.

Vacanze di Natale '90 (1990) Christian De Sica e Massimo Boldi hanno cominciato a recitare insieme ne «I pompieri» del 1985 e «Yuppies - I giovani di successo» del 1986, ma è soltanto con questa pellicola che inizia la loro longeva accoppiata nei cinepanettoni. Insieme a loro, in questo film ambientato a St. Moritz, ci sono anche Ezio Greggio, Andrea Roncato e Diego Abatantuono, mentre le presenze femminili sono capitanate da Corinne Clery e da una giovanissima Maria Grazia Cucinotta, qui curiosamente doppiata da Simona Izzo.

Vacanze di Natale '95 (1995) Film indimenticabile per la generazione cresciuta negli Anni 90. La guest star internazionale d'eccezione di «Vacanze di Natale '95», ambientato ad Aspen, in Colorado, è Luke Perry, l'interprete di Dylan McKay nella serie tv «Beverly Hills 90210», all'epoca idolo di tutte le teenager. Compresa quella interpretata dalla quindicenne esordiente Cristiana Capotondi, qui nei panni della figlia del protettivo papà Massimo Boldi.

Vacanze di Natale 2000 (1999) Dopo le parentesi "fantascientifiche" con i due capitoli di «A spasso nel tempo» e quella "gossippara" di «Paparazzi», Christian De Sica e Massimo Boldi tornano al cinepanettone puro. Per farlo vanno di nuovo in scena a Cortina, teatro del primo storico «Vacanze di Natale», per una nuova avventura accompagnata da due bellissime del piccolo schermo: Carmen Electra della serie «Baywatch» e Megan Gale, celebre in quel periodo per gli spot di una nota compagnia telefonica.

Merry Christmas (2001) Questa volta Christian De Sica e Massimo Boldi vanno a passare le vacanze invernali in una capitale europea, Amsterdam. La location inzialmente prevista era New York, ma si decise poi di cambiarla in seguito agli attentati dell'11 settembre. Ambientazione a parte, le gag comiche sono garantite come al solito dai due sempre più affiatati comici protagonisti, con l'aggiunta di alcuni risvolti sentimentali che vedono coinvolti i loro figli.

Natale sul Nilo (2002) A questo giro De Sica e Boldi volano verso l'Egitto. Una location esotica, così come sarà poi l'anno seguente con «Natale in India», che offre un sacco di nuovi spunti comici tutti da ridere e si avvale della collaborazione di alcuni volti storici della serie dei cinepanettoni del periodo: Enzo Salvi, Biagio Izzo e i Fichi d'India.

Natale a Miami (2005) Con questo episodio si conclude la lunga collaborazione tra Christian De Sica e Massimo Boldi, una delle coppie più fortunate ai box-office italiani degli ultimi decenni. Per chiudere in bellezza, i due sono protagonisti di uno scoppiettante episodio ambientato sotto il sole di Miami, in cui propongono anche due volti nuovi della comicità nostrana, già lanciati da Mtv: Paolo Ruffini, futuro conduttore di «Colorado», e Francesco Mandelli, futuro "solito idiota".

Natale in crociera (2007) Avventura marittima ambientata sulla nave da crociera Costa Serena che propone questa volta Christian De Sica in versione mattatore "solista", senza più l'aiuto di Massimo Boldi. A colmare la sua assenza ci pensa però un trio di volti simpatici che non lo fa rimpiangere troppo: Fabio De Luigi, Michelle Hunziker e Alessandro Siani. La "bellona" del film è invece Aída Yéspica.

Natale a Rio (2008) Una nuova avventura esotica in cui Christian De Sica questa volta si sposta in Brasile. Accanto a lui, insieme ai confermati Fabio De Luigi e Michelle Hunziker, c'è anche il fido Massimo Ghini, con cui ha girato un sacco di altre pellicole, cinepanettoni ma non solo. Il risultato in ogni caso è sempre lo stesso: un sacco di risate garantite.

Vacanze di Natale a Cortina (2011) Christian De Sica torna ancora una volta a Cortina d'Ampezzo, location già utilizzata nel primo «Vacanze di Natale» e in «Vacanze di Natale 2000». Tra equivoci sentimentali e citazioni dei precedenti episodi, questo capitolo interpretato insieme a Sabrina Ferilli e a Ricky Memphis segna un ritorno alle origini per l'attore romano, ma allo stesso tempo rappresenta anche un arrivederci al genere del cinepanettone. Almeno fino al Natale 2015 che lo vede tornare a viaggiare in direzione Caraibi.

