Da Billie Eilish a Beyoncé e Jay-Z: chi vincerà l’Oscar 2022 per la migliore canzone?

Scritta da Van Hunt, Brittany Talia Hazzard e H.E.R.

Dopo più di trent’anni di carriera come attrice, Halle Berry debutta alla regia con il film Netflix “Bruised – Lottare per vivere”, disponibile in streaming su Netflix dal 24 novembre. È la storia di un’ex lottatrice di MMA che cerca di ottenere la custodia del figlio, mentre rilancia la sua carriera atletica. La canzone originale è scritta e interpretata da H.E.R., candidata a 8 Grammy e già vincitrice dell’Oscar lo scorso anno per “Fight for you”, brano originale dal film “Judas and the Black Messiah”.