Dal “GGG” a “Le Streghe”: i film tratti dai libri di Roald Dahl

Avrete ormai capito che uno dei motivi del successo di Roald Dahl sta nel creare piccoli protagonisti abbastanza sfortunati, cosicché i piccoli lettori possano gioire meglio delle mirabolanti avventure in cui essi vengono coinvolti. Ne "Le streghe" troviamo un bambino, Luke, che ha appena perso i genitori in seguito a un incidente automobilistico e si trova a dover vivere con la nonna, un'anziana signora molto strana, che gli svela che il mondo è popolato da streghe e gli insegna come riconoscerle.

Nel 1990 ne è stato tratto un film dal titolo "Chi ha paura delle streghe?" che non ha avuto molto successo, ma che merita di essere recuperato, se non altro per vedere Anjelica Huston nei panni della temibile Strega Suprema.