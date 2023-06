Film d’azione: 10 originali Netflix da vedere

In un'isola delle San Juan Islands abita Lou (Allison Janney, premio Oscar per "Tonya"), una donna scontrosa che va a caccia di cervi per sostentarsi ed è immersa in una profonda solitudine. Proprio quando sta per porre fine alla propria vita, l'affittuaria Hannah (Jurnee Smollett) le chiede una mano per salvare la figlia rapita dall'ex marito, un ex militare molto ben addestrato. Lou accetta e parte all'inseguimento, mentre il suo passato torna a galla.