I film da guardare su Disney+ – Lista aggiornata ad aprile 2020

27 Marzo 2020 | 10:05 di Giulia Ausani

Disney+, la piattaforma streaming della Disney, è arrivata anche in Italia. Il catalogo è ricchissimo: oltre all'archivio Disney ci sono i film della Marvel, quelli di Star Wars, i titoli Pixar e i documentari di National Geographic, per un totale di migliaia di ore di intrattenimento in costante aggiornamento. Orientarsi e scegliere cosa guardare potrebbe non essere semplicissimo, quindi qui trovate alcuni titoli da non perdere tra novità imperdibili e grandi classici da recuperare.

Lilli e il Vagabondo (2019) Ci ricordiamo tutti il grande classico d’animazione Disney del 1955. Tra le produzioni originali di Disney+ c’è un nuovo remake in live action, con cani veri al posto di quelli bidimensionali a cui eravamo abituati. La storia però è sempre la stessa: Lilli è una cocker spaniel abituata alla vita domestica della famiglia medio-borghese che l’ha adottata, mentre Biagio è uno schnauzer randagio di città. I due si incontrano e si innamorano scoprendo l’uno il mondo dell’altra.

Il cowboy con il velo da sposa Forse i più giovani non sanno che “Genitori in trappola” con Lindsay Lohan è un remake di un film del 1961. Su Disney+ li trovate entrambi, ma vale la pena guardare il film originale che nulla ha da invidiare alla versione del 1998: la storia è quella di Susan e Sharon (interpretate entrambe da Hayley Mills), due gemelle separate alla nascita che si ritrovano per caso nello stesso campeggio estivo. Inizialmente nemiche giurate, alla fine fanno amicizia e scoprono che i genitori le hanno divise quando si sono separati: Susan vive con il padre in un ranch in California, Sharon sta con la madre in un’elegante villa a Boston. Decidono quindi di prendere l’una il posto dell’altra per vedere il genitore che non hanno mai conosciuto e incastrare entrambi, costringendoli poi a rivedersi e, chissà, magari anche a riappacificarsi.

Free Solo Non solo film d’animazione, supereroi e spade laser. Nella sezione National Geographic di Disney+ trovate anche grandi documentari tra cui “Free Solo”, che nel 2019 ha vinto l’Oscar al miglior lungometraggio documentario. Segue l’arrampicatore Alex Honnold nel sogno della sua vita: scalare i 2307 metri di El Capitan, montagna nel Parco Nazionale di Yosemite, senza alcuna corda.

10 cose che odio di te Rivisitazione in chiave moderna della commedia di Shakespeare "La bisbetica domata", "10 cose che odio di te" è una commedia romantica del 1999 con protagonisti Julia Stiles e Heath Ledger. Patrick (Ledger), il ribelle della scuola, viene pagato per corteggiare e conquistare Kat, intellettualoide dal brutto carattere. Ma quella che doveva essere una finzione diventa realtà quando Patrick riesce ad avvicinarsi al lato umano di Kat.

Le follie dell'imperatore Se siete stanchi dei soliti personaggi impavidi, generosi e gentili che fanno generalmente da protagonisti dei film d’animazione Disney, per voi c’è “Le follie dell’imperatore”, spassosissimo film del 2000. Racconta la storia di Kuzco, un imperatore inca egocentrico, egoista e meschino. Dopo essere stato erroneamente trasformato in un lama dalla sua consigliera Yzma che voleva in realtà avvelenarlo, deve affidarsi a Pacha, gentile contadino a capo del villaggio che Kuzco vuole distruggere per costruire la sua nuova piscina. Lo aspetta così un viaggio folle in cui dovrà imparare il valore dell’altruismo e dell’amicizia.

Iron Man Su Disney+ ci sono anche tutti i film Marvel. Potete riguardare il vostro preferito oppure riguardarli tutti, ma in questo caso meglio andare con ordine e partire da “Iron Man”, il film che ha lanciato la febbre dei cinecomic e dato il via alla Fase Uno dell’universo cinematografico Marvel (oltre a rilanciare la carriera del suo protagonista, Robert Downey Jr.). Il film ruota attorno allo scienziato e imprenditore miliardario Tony Stark, che in seguito a un rapimento costruisce un’armatura meccanizzata tecnologicamente avanzata e diventa il supereroe noto come Iron Man.

La maledizione della prima luna Su Disney+ c’è anche tutta la saga de “I pirati dei Caraibi”. Il primo capitolo, “La maledizione della prima luna”, è uscito nel 2003 (l’ultimo, “La vendetta di Salazar”, è del 2017). Quando Barbossa e la sua ciurma rapiscono Elizabeth (Keira Knightley) per impossessarsi del ciondolo che ha al collo, legato alla maledizione che li ha trasformati in non-morti, saranno il fabbro Will (Orlando Bloom) e il bizzarro pirata Jack Sparrow (Johnny Depp) cercare di salvarla.

Pomi d'ottone e manici di scopa Nel vasto catalogo Disney+ ci sono anche vecchi classici intramontabili come “Pomi d’ottone e manici di scopa”, film del 1971 con Angela Lansbury e David Tomlinson (il signor Banks di “Mary Poppins”). Realizzato con una tecnica combinata di live action e animazione, racconta di tre fratelli che durante il Blitz su Londra si trasferiscono nella più sicura campagna inglese. Qui vengono presi in custodia da Eglantine Price, apparentemente noiosa signora che si rivela però essere un’apprendista strega. Con lei si imbarcano in un’avventura che, grazie al pomo incantato di un letto, li porterà fino alla lontanissima isola di Naboombu.

Toy Story L’ultimo film sfornato dalla Pixar è “Toy Story 4”, che però deve ancora arrivare su Disney+. Possiamo ingannare l’attesa riguardando il primo capitolo della saga, che è anche il primissimo lungometraggio Pixar nonché forse il film simbolo dello studio di animazione. In un mondo come il nostro, in cui però i giocattoli sono esseri senzienti che vivono la loro vita quando nessuno li guarda, il pupazzetto cowboy Woody si sente minacciato dall’arrivo dell’astronauta Buzz Lightyear, più tecnologicamente avanzato di lui e nuovo favorito del “suo” bambino, Andy. Ma dovranno unire le forze.

Star Wars VIII: Gli ultimi Jedi Nell’attesa che su Disney+ arrivi anche l’ultimo capitolo della nuova trilogia di Star Wars, possiamo ricordarci dove eravamo arrivati riguardando “Star Wars 8 - Gli ultimi Jedi”, film del 2017 diretto da Rian Johnson. Rey (Daisy Ridley) cerca l’aiuto di Luke Skywalker (Mark Hamill), mentre Leia (Carrie Fisher), Poe (Oscar Isaac) e Finn (John Boyega) cercano di mettere in salvo la flotta della Resistenza dagli attacchi del Primo Ordine.

Previous

Next