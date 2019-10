I film da guardare su Netflix – Lista aggiornata a novembre 2019

31 Ottobre 2019 | 15:20 di Giulia Ausani

Il catalogo di film su Netflix è così ampio che, a volte, capita di passare una serata intera a scorrere i vari titoli in preda all’indecisione, finché non diventa troppo tardi per iniziare a guardare un film di due ore.

Niente paura: per evitare che succeda anche a voi, abbiamo scorso l’intero, sconfinato catalogo per selezionare i film adatti a tutti i gusti e a tutte le età.

Le novità di Netflix di novembre

“Il Re”, dal primo novembre

“Spy Kids 1-3”, dal primo novembre

“The Karate Kid - Per vincere domani”, dal primo novembre

“Colazione da Tiffany”, dal primo novembre

“L’uomo senza gravità”, dal primo novembre

“Paddington 2”, dal 9 novembre

“Jumanji - Benvenuti nella giungla”, dal 13 novembre

“Dove la terra trema”, dal 15 novembre

“Klaus - I segreti del Natale”, dal 15 novembre

“Quei bravi ragazzi”, dal 15 novembre

“Il petroliere”, dal 15 novembre

“Diego Maradona”, dal 15 novembre

“Hanna”, dal 19 novembre

“Downsizing - Vivere alla grande”, dal 23 novembre

“The Irishman”, dal 27 novembre

“Piovono polpette”, dal 28 novembre

I film da guardare su Netflix

The King Disponibile dal primo novembre Genere: storico Presentato in concorso a Venezia, “The King” ruota attorno alla figura del re inglese Enrico V, interpretato da Timothée Chalamet, ed è ispirato a tre drammi di Shakespeare incentrati sulla figura del sovrano (“Enrico IV” parti uno e due e l’”Enrico V”, per l’appunto). Diretto da David Michôd, co-autore della sceneggiatura insieme a Joel Edgerton, “The King” mescola eventi reali e personaggi shakespeariani in una rivisitazione che unisce il racconto di formazione alla riflessione su come inevitabilmente il potere corrompa anche chi ha le migliori intenzioni. Oltre al candidato all’Oscar Chalamet, nel cast troviamo Joel Edgerton (John Falstaff), Ben Mendelsohn (Enrico IV), Robert Pattinson (il Delfino di Francia), Sean Harris (Michael Williams, lord consigliere di Enrico) e Lily-Rose Depp (Caterina di Valois).

Klaus Disponibile dal 15 novembre Genere: animazione “Klaus” è il primo film d’animazione di Netflix e racconta le vere origini delle tradizioni natalizie. Racconta la storia di Jasper (doppiato da Marco Mengoni), un postino che viene mandato a consegnare la posta in un villaggio sperduto oltre il Circolo Polare Artico. Lì trova Klaus (Francesco Pannofino), un falegname e costruttore di giocattoli che grazie a Jasper ritroverà la gioia nel fabbricare giocattoli per bambini buoni e gentili.

The Irishman Disponibile dal 27 novembre Genere: gangster Diretto da Martin Scorsese, “The Irishman” è basato sul saggio “L’irlandese. Ho ucciso Jimmy Hoffa” e ripercorre la vita di Frank Sheeran (Robert De Niro), detto appunto the Irishman, un sicario della mafia colluso con la famiglia Bufalino. Dagli Anni 50 a oggi, la sua storia personale si intreccia con quella del Paese, ripercorrendo eventi cardine della storia americana contemporanea e mostrando lo stretto legame tra politica e criminalità organizzata. Nel cast anche Joe Pesci (è il mafioso Russell Bufalino) e Al Pacino (è il sindacalista Jimmy Hoffa). Per il film è stata usata una particolare tecnica di cgi per ringiovanire al computer De Niro, Pesci e Pacino.

L'uomo senza gravità Disponibile dal primo novembre Genere: commedia drammatica Presentato all’ultimo Festival del Cinema di Roma, “L’uomo senza gravità” è un film di Marco Bonfanti con protagonista Elio Germano nei panni di Oscar, che fin dalla nascita è in grado di galleggiare nell’aria, apparentemente privo di peso. Da adulto decide di rivelare al mondo il suo segreto per essere finalmente libero di essere se stesso, finendo col diventare un fenomeno mediatico. Almeno finché non si renderà conto di essere sfruttato dall’industria, decidendo così di tornare nell’anonimato e rifarsi una vita.

Colazione da Tiffany Disponibile dal primo novembre Genere: commedia Per gli amanti dei grandi classici, su Netflix c’è “Colazione da Tiffany”, film del 1961 con Audrey Hepburn e George Peppard tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote. Il film, che segue l’incontro tra la socialite Holly Golightly e il vicino di casa Paul, vinse un Oscar per la miglior colonna sonora e uno per la miglior canzone originale (“Moon river”). Una curiosità: per permettere le riprese del film, la gioielleria Tiffany di New York aprì per la di domenica per la prima volta nella storia.

Paddington 2 Disponibile dal 9 novembre Genere: commedia Sequel del film del 2014, il protagonista è sempre l’orsetto Paddington, amatissimo personaggio letterario per bambini creato a metà del secolo scorso dal britannico Michael Bond. In questo film, Paddington inizia a lavorare per poter comprare un libro per sua zia Lucy. Quando qualcuno cerca di rubarlo però lui viene erroneamente accusato e spedito in carcere. Nel cast ritroviamo Hugh Bonneville e Sally Hawkins nei panni dei signori Brown, e come new entry Hugh Grant e Brendan Gleeson.

Jumanji - Benvenuti nella giungla Disponibile dal 13 novembre Genere: commedia/azione In attesa del sequel in arrivo a Natale, su Netflix c’è “Jumanji - Benvenuti nella giungla”, film del 2017 sequel dell’indimenticabile film degli anni ‘80 con Robin Williams. Stavolta non è un gioco da tavolo ma un vecchio videogame a creare problemi a un gruppo di adolescenti che si ritrovano catapultati nel mondo del videogioco, una giungla misteriosa in cui si ritrovano con le fattezze dei loro avatar, interpretati da Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan e Kevin Hart.

Hanna Disponibile dal 19 novembre Genere: azione Saoirse Ronan (che rivedremo presto al cinema nei panni di Jo March nel nuovo adattamento di “Piccole Donne”) è Hanna, una ragazzina cresciuta nei boschi finlandesi dal padre (interpretato da Eric Bana), un ex agente della CIA che l’ha addestrata come una macchina da guerra. Marissa Wiegler (Cate Blanchett), agente CIA, si mette sulle sue tracce per eliminarla.

Downsizing - vivere alla grande Disponibile dal 23 novembre Genere: commedia/fantascienza La Terra è sovraffollata e l’impatto della vita umana sull’ambiente è devastante: problemi che conosciamo bene, e per i quali in “Downsizing” sembra esistere una soluzione: prendere parte a un esperimento che rimpicciolisce le persone. Paul (Matt Damon) e Audrey (Kristen Wiig), marito e moglie, decidono di provare, ma all’ultimo lei si tira indietro: a Paul quindi non resta altro che adattarsi alla nuova vita in miniatura da solo.

Piovono polpette Disponibile dal 28 novembre Genere: animazione Divertente omaggio ai film di genere catastrofico (anche noti come disaster movie), “Piovono polpette” è un film d’animazione adatto a grandi e piccini basato su un libro per bambini. Ruota attorno alle vicende dell’aspirante inventore Flint Lockwood, che un giorno inventa una macchina in grado di trasformare acqua in cibo. Ma quando l’invenzione diventa senziente e inizia a scatenare pericolose tempeste di cibo, Flint dovrà distruggerla per salvare il mondo.

Panama Papers Genere: commedia drammatica Il nuovo film di Steven Soderbergh racconta lo scandalo dei Panama Papers seguendo le vicende di Ellen Martin (Meryl Streep), che si imbatte in una falsa polizza assicurativa e, facendo ricerche, scopre uno studio legale di Panama i cui fondatori (interpretati da Gary Oldman e Antonio Banderas) sono complici dell'evazione fiscale di politici, funzionari pubblici e capi di stato. Nel cast ci sono anche Jeffrey Wright, Matthias Schoenaerts, James Cromwell e Sharon Stone. Consigliatissimo per il cast stellare e per saperne di più sullo scandalo dei Panama Papers che pochi anni fa ha travolto il mondo della finanza.

El Camino - Il film di breaking Bad Genere: neo-western Sono passati sei anni dalla conclusione di “Breaking Bad”, una delle serie più iconiche del decennio, e su Netflix arriva “El Camino”, film sequel incentrato sul personaggio di Jess Pinkman (Aaron Paul) e sulla sua fuga per la libertà mentre la polizia è alle sue calcagna. Il titolo fa riferimento al tipo di auto rubata da Jesse nelle scene finali della serie.

Dolemite is my name Genere: biografico Diretto da Craig Brewer e scritto da Scott Alexander e Larry Karaszewski, racconta la vita di Rudy Ray Moore, fenomeno della blaxploitation degli anni ‘70 nonché padre del personaggio di Dolemite, protagonista sia dei suoi sketch comici che di film. A interpretare Moore è Eddie Murphy, e nel film ci sono anche Snoop Dogg, Tituss Burgess e Wesley Snipes.

Whiplash Genere: drammatico Diretto dal regista di “La La Land”, Damien Chazelle, il film racconta la storia di Andrew (Miles Teller), batterista jazz che sogna di diventare un musicista di successo. Quando finalmente riesce a entrare come riserva nell'orchestra di Terence Fletcher (J.K. Simmons, che per il ruolo ha vinto l’Oscar come miglior attore non protagonista) dello Shaffer Conservatory di New York, si ritrova di colpo in un ambiente psicologicamente stressante, e Fletcher si rivela un direttore dai modi disumani.

Intervista col vampiro Genere: horror, drammatico Tratto dall’omonimo romanzo di Anne Rice, questo film del 1994 racconta la storia di Louis de Pointe du Lac (Brad Pitt), un vampiro bicentenario. Lo seguiamo dal momento della sua “rinascita” ad opera del vampiro Lestat (Tom Cruise) fino ai giorni nostri, da New Orleans a Parigi e poi di nuovo in America. Nel cast anche Antonio Banderas, Christian Slater e una ancora giovanissima Kirsten Dunst, che all’epoca delle riprese aveva solo undici anni.

L'avvocato del diavolo Genere: thriller horror Basato sull’omonimo romanzo di Andrew Neiderman, questo film del 1997 racconta la storia di Kevin Lomax (Keanu Reeves), giovane avvocato di successo, che viene assunto da un’importante compagnia di New York il cui titolare, però, non è altri che il diavolo (interpretato da Al Pacino). Nel cast anche Charlize Theron nei panni della moglie di Kevin.

Mio fratello è figlio unico Genere: drammatico Film di Daniele Luchetti ispirato al libro “Il fasciocomunista” (anche se l’autore, Antonio Pennacchi, si è dissociato dal film), racconta la vita di due fratelli di Latina negli anni ‘60: Accio (Elio Germano) è un ribelle che fa il fascista soprattutto per contrapporsi al fratello maggiore Manrico (Riccardo Scamarcio), comunista amato da tutti.

Nell'erba alta Genere: horror Basato sull’omonimo racconto di Stephen King e Joe Hill, “Nell’erba alta” segue un fratello e una sorella che si avventurano in un vasto campo d’erba dopo aver sentito le grida di aiuto di un ragazzino. Presto però si rendono conto che quel campo potrebbe non avere alcuna via d’uscita.

The Witch Genere: horror Scritto e diretto da Robert Eggers, “The Witch” è ambientato nel New England del 17esimo secolo e racconta la storia di una famiglia di puritani minacciata da oscure forze maligne che sembrerebbero abitare i boschi attorno alla loro fattoria. E se queste misteriose presenze forse non sono reali, è reale invece la lenta disgregazione del nucleo familiare, in un horror che trascende il genere e riempie di inquietudine. Nel cast c’è anche Anya Taylor-Joy, che abbiamo visto anche in “Glass” e “Split” di M. Night Shyamalan.

Blade Runner: the final cut Genere: fantascienza Da settembre su Netflix è disponibile la versione definitiva del cult anni ‘80 “Blade Runner”, l’unica in cui al regista Ridley Scott è stata concessa la piena libertà artistica. Il film, ispirato al romanzo “Il cacciatore di androidi” di Philip K. Dick, è ambientato in una Los Angeles del futuro - del 2019, per l’esattezza - e segue le vicende del blade runner Rick Deckard (Harrison Ford), cioè un cacciatore di replicanti fuggiaschi e ribelli, a cui viene data un’ultima missione.

Blade Runner 2049 Genere: fantascienza Nel 2017 è uscito “Blade Runner 2049” di Denis Villeneuve, sequel del film cult degli anni ‘80. Protagonista della pellicola è Ryan Gosling nei panni dell’agente K, replicante di ultima generazione nonché blade runner, cacciatore di replicanti difettosi e non ubbidienti. Nel corso di una nuova missione incapperà anche in Rick Deckard, protagonista del primo film, interpretato nuovamente da Harrison Ford.

Coco Genere: animazione La Pixar riesce ad affrontare tematiche delicate come la morte e il ricordo dei propri cari in “Coco”, film del 2017. Siamo in Messico, alla vigilia del Giorno dei Morti, in cui gli spiriti dei defunti possono visitare il regno dei vivi. Miguel Rivera ha dodici anni e sogna di diventare un musicista, professione proibita nella sua famiglia da quando, diverse generazioni prima, sua nonna Imelda venne abbandonata dal marito che aveva deciso di girare il mondo per far conoscere a tutti la sua musica. A causa di una serie di eventi, Miguel finisce nell’Aldilà e ha solo una notte per ottenere una benedizione e tornare tra i vivi.

Dirty Dancing Genere: sentimentale/musicale Se ogni tanto ancora ripetete che «nessuno può mettere Baby in un angolo», sappiate che da settembre su Netflix è disponibile “Dirty Dancing - Balli proibiti”, indimenticabile film del 1987 con protagonisti Patrick Swayze e Jennifer Grey nei panni del maestro di ballo Johnny e dell’adolescente Frances detta Baby. Una curiosità: la sceneggiatrice Eleanor Bergstein ha rivelato che uno dei primi titoli pensati per il film era “Ero una giovane regina del mambo” (“I was a teenage mamba queen”).

Addio fottuti musi verdi Genere: comico/fantascienza Su Netflix è disponibile anche il film dei The Jackal, “Addio fottuti musi verdi”, uscito nel 2017. Ciro (Ciro Priello) ha trent’anni ed è un grafico pubblicitario che per sbarcare il lunario deve lavorare in una friggitoria cinese. Dopo fallimentari tentativi di trovare lavoro, partecipa a un concorso per il quale manda il cv nello spazio. E degli alieni decidono di assumerlo davvero.

Operazione U.N.C.L.E. Genere: azione/spionaggio 1963, piena Guerra Fredda. Henry Cavill e Armie Hammer sono rispettivamente Napoleon Solo e Ilya Kurakin, agente della CIA e agente del KGB costretti a collaborare (decisamente controvoglia) per una missione. Il film, diretto da Guy Ritchie, è l’adattamento dell’omonima serie tv degli anni ‘60. Nel cast anche Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, Jared Harris e Hugh Grant.

The perfect date Genere: commedia teen Questo leggero film Netflix racconta di Brooks Rattigan (Noah Centineo), ragazzo all’ultimo anno di liceo che sogna di entrare a Yale ma non ha i soldi per permettersi l’università. Dopo essersi finto il ragazzo di una sconosciuta per accompagnarla al ballo scolastico in cambio di soldi, scopre di avere un vero e proprio talento come accompagnatore. Decide così di lanciare di un'app con cui si offre come +1 a pagamento per tutte le occasioni.

Non è romantico? Genere: commedia romantica Rebel Wilson è la protagonista di “Non è romantico?”, commedia Netflix diretta da Todd Strauss-Schulson. Il film racconta la storia di Natalie (Wilson), giovane donna in carriera allergica alle commedie romantiche, che lei considera troppo irrealistiche. Peccato che un giorno, dopo una brutta botta in testa, finisca col risvegliarsi in un mondo che sembra proprio quello delle commedie romantiche da lei tanto detestate.

Velvet Buzzsaw Genere: horror Dan Gilroy, regista di “Lo sciacallo - Nightcrawler”, dirige “Velvet Buzzsaw”, thriller Netflix dalle tinte horror con Jake Gyllenhaal, Toni Colette e Rene Russo. Ambientato nel mondo dell'arte contemporanea, il film racconta la storia di una serie di misteriosi quadri che, dopo aver attirato l'attenzione di critici e collezionisti, prendono vita con conseguenze terrificanti. Nel cast anche John Malkovich, Natalia Dyer, Daveed Diggs e Billy Magnussen.

22 luglio Genere: drammatico Il regista Paul Greengrass racconta la vera storia e le conseguenze del peggior attacco terroristico mai avvenuto in territorio norvegese. Il 22 luglio 2011, settantasette persone rimasero uccise quando un estremista di destra fece detonare una bomba a Oslo, per poi aprire il fuoco contro un gruppo di adolescenti in un campo estivo. Il film segue l'esperienza fisica ed emotiva di un sopravvissuto per descrivere il percorso di guarigione e riconciliazione di un intero Paese.

Vite da popstar Genere: commedia “Vite da popstar” non è particolarmente famoso, soprattutto qui in Italia, ma ve lo consigliamo vivamente per la sua sfrontata satira sull’industria musicale, i personaggi fuori dalle righe e le canzoni, motivetti pop dal testo esilarante e dal chiaro intento parodistico. Il film, impostato come un (finto) documentario musicale, racconta del rapper Conner Friel (Andy Samberg) che, dopo aver raggiunto il successo come membro di un terzetto rap, lascia il gruppo per dedicarsi alla carriera solista. “Vite da popstar” è scritto e interpretato dal trio comico americano The Lonely Island, composto da Andy Samberg, Akiva Schaffer e Jorma Taccone, questi ultimi anche registi del film.

La ballata di Buster Scruggs Genere: western Presentato nel 2018 a Venezia, “La ballata di Buster Scruggs” è l’ultimo lavoro dei fratelli Coen. Si tratta di un film antologico composto da sei diverse storie western per una durata complessiva di oltre due ore di visione. In questo film, per il quale i fratelli Coen hanno utilizzato storie brevi scritte negli ultimi 25 anni, i registi di “Non è un paese per vecchi” prendono gli archetipi del genere western - dalla rapina in banca alla sparatoria carica di tensione fino alla corsa dell’oro - e li scardinano con umorismo dissacrante e uno sguardo cinico. Nel cast ci sono attori come Tom Waits, Liam Neeson, James Franco e Brendan Gleeson.

Mad Max: Fury Road Genere: azione Diretto da George Miller, il quarto capitolo della saga di Mad Max (iniziata nel 1979 con "Interceptor") ha per protagonista Tom Hardy nel ruolo che nella trilogia originale era stato di Mel Gibson. Ci troviamo in un futuro post-apocalittico in cui la Terra non produce più vita ed è in mano ai predoni come Immortan Joe, che è riuscito a estrarre l'acqua dal suolo e per questo detiene il potere a Cittadella. Ma un giorno la sua imperatrice, Furiosa (una straordinaria Charlize Theron) si ribella e fugge con le concubine del tiranno, dando il via a una folle corsa nel deserto accompagnata da Max, mentre gli scagnozzi di Joe sono alle loro calcagna.

Will Hunting - Genio ribelle Genere: drammatico Will Hunting (Matt Damon) ha vent’anni, vive a Boston in una casa fatiscente, ha un po’ di problemi a rapportarsi con gli altri e lavora come inserviente al MIT. Ma è anche un ragazzo dalla sconfinata cultura e un genio in matematica, tanto che un giorno risolve un problema che un docente aveva scritto alla lavagna come sfida per i suoi studenti. Un’aggressione però complica le cose, e Will si ritrova costretto a essere seguito da uno psicologo, il dottor Sean Maguire (Robin Williams, che per il ruolo vinse l’Oscar al miglior attore non protagonista). La storia è semplice e a tratti prevedibile, ma i dialoghi spesso toccanti e l’interpretazione del cast rende “Will Hunting - Genio ribelle” un film da guardare e riguardare. Matt Damon e Ben Affleck (che nel film interpreta Chuckie, l’amico di Will), amici d’infanzia, sono anche gli autori della sceneggiatura, a cui avevano iniziato a lavorare durante gli anni del college. Per il loro lavoro hanno vinto l’Oscar per la miglior sceneggiatura originale.

Orgoglio e pregiudizio Genere: in costume “Orgoglio e pregiudizio” di Joe Wright è un ottimo adattamento del celebre romanzo di Jane Austen, pubblicato nel 1813. Il film, ambientato in epoca georgiana, racconta delle sorelle Bennet, che devono sposarsi per assicurare sicurezza economica alla famiglia. Al centro della pellicola c’è la storia d’amore tra Elizabeth Bennet, interpretata da Keira Knightley, e il signor Darcy, interpretato da Matthew Macfadyen.

Shutter Island Genere: thriller Se volete un thriller con un finale assolutamente inaspettato, per voi c’è “Shutter Island”, film del 2010 diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Michelle Williams. Ambientato negli anni ‘50, segue le indagini del capo della polizia Teddy Daniels (DiCaprio) e il suo nuovo partner Chuck Aule (Ruffalo), che vengono chiamati dall’Ashecliff Hospital, istituto per criminali malati di mente arroccato a Shutter Island, per risolvere il caso della scomparsa di una pluriomicida che sembra essere riuscita a scappare dalla sua cella blindata. Il film è basato sul romanzo “L’isola della paura” di Dennis Lehane.

Beetlejuice Genere: commedia fantastica Tra i film cult degli anni ‘80 presenti su Netflix non possiamo non nominare “Beetlejuice - spiritello porcello”, film del 1988 diretto da Tim Burton. La pellicola, vincitrice dell’Oscar per il miglior trucco, segue le vicende di due giovani sposi che, dopo essere morti e diventati fantasmi, cercano di scacciare i nuovi inquilini per poter tornare a non-vivere serenamente nella loro casa. Per farlo decidono di sfruttare anche lo spirito maligno Betelgeuse, interpretato da Michael Keaton. Nel cast anche Winona Ryder nei panni della figlia adolescente dei nuovi padroni di casa.

Il discorso del re Genere: storico Vincitore di quattro premi Oscar tra cui quello per miglior film e miglior attore protagonista (Colin Firth), “Il discorso del re” è un film del 2010 diretto da Tom Hooper, regista anche de “Les Misérables” e di “Cats”, adattamento dell’omonimo musical in arrivo a Natale. Il film, ispirato a una storia vera, racconta di re Giorgio VI (padre della regina Elisabetta II), della sua inaspettata ascesa al trono e soprattutto del percorso per superare la sua balbuzie alla vigilia della Seconda guerra mondiale. Nel cast anche Geoffrey Rush nei panni del logopedista del re ed Helena Bonham Carter nei panni della moglie del re. Ironicamente, dopo aver interpretato la madre della regina Elisabetta e della principessa Margaret, la ritroveremo anche nella terza stagione di “The Crown”, nel ruolo proprio di Margaret.

Previous

Next