I film da guardare su Amazon Prime Video – Lista aggiornata a dicembre 2019

06 Dicembre 2019 | 15:30 di Giulia Ausani

Nel catalogo di Amazon Prime Video si possono trovare film adatti a tutte le età e a tutti i gusti, dalle commedie ai film drammatici, dagli horror all’animazione.

Dai cult degli Anni 80 e 90 come la saga di “Indiana Jones” a film più recenti che arrivano dritti dai festival cinematografici, come l’italiano “Dogman”.

Ecco una selezione di dieci titoli da non perdere.

Le novità di Amazon di dicembre

“The Aeronauts”, dal 20 dicembre

“Il Grinch”, dal primo dicembre

“L'ora più buia”, dal 9 dicembre

“Pet Sematary 2”, dall’11 dicembre

“50 sfumature di rosso”, dal 23 dicembre

“Wonder Park”, dal 28 dicembre

The Aeronauts Disponibile dal 20 dicembre Genere: biografico Film biografico diretto da Tom Harper, “The Aeronauts” racconta la storia di Amelia Wren (Felicity Jones), pilota di mongolfiere che nel 1862 si unisce al pioniere della meteorologia James Glaisher (Eddie Redmayne) per un viaggio intorno al mondo per progredire nella conoscenza del meteo e volare più in alto in chiunque altro.

L'ora più buia Disponibile dal 9 dicembre Genere: storico Diretto da Joe Wright, "L'ora più buia" ruota attorno a Winston Churchill agli inizi della seconda guerra mondiale, quando il neo-nominato primo ministro deve decidere se negoziare un trattato di pace con la Germania o continuare la guerra. Nei panni di Churchill c'è uno strepitoso Gary Oldman, che per l'interpretazione ha vinto l'Oscar come miglior attore protagonista.

La stanza delle meraviglie Genere: drammatico Negli anni ‘70, il giovane Ben (Oakes Fegley) perde l’udito in seguito a un incidente, e scappa dall’ospedale per andare a New York nella speranza di trovare il padre, la cui identità è avvolta nel mistero. Quasi cinquant’anni prima, anche la ragazzina non udente Rose (Millicent Simmonds) scappa di casa per andare a New York alla ricerca dell’attrice di cui è una grande fan. Le storie di Ben e Rose si intrecciano nonostante le linee temporali differenti, lontani ma vicini nella loro esperienza.

L'inganno - The beguiled Genere: drammatico Adattamento di un celebre libro di Thomas P. Cullinan, già portato sul grande schermo nel 1871 da Don Siegel nel suo film “La notte brava del soldato Jonathan”, “L’inganno” è un film del 2017 scritto e diretto da Sofia Coppola. Ambientato durante la guerra di secessione, ruota attorno a un collegio femminile gestito da Martha (Nicole Kidman), che un giorno offre asilo e cure a un soldato ferito (Colin Farrell) trovato nel bosco da una delle sue studentesse. Nel cast anche Kirsten Dunst ed Elle Fanning.

12 anni schiavo Genere: drammatico Premiato con l'Oscar al miglior film nel 2014, “12 anni schiavo” è un film di Steve McQueen tratto dall'omonima autobiografia di Solomon Northup. Racconta la storia di Solomon (Chiwetel Ejiofor), uomo libero che viene rapito per essere venduto come schiavo, ottenendo la libertà solo dodici anni dopo, dopo aver lavorato per tre padroni diversi. Nel cast anche Lupita Nyong'o, che per la sua interpretazione ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista, Michael Fassbender, Brad Pitt e Sarah Paulson.

School of rock Genere: commedia musicale Dewey Finn (Jack Black) è un musicista fallito e squattrinato che sogna di diventare una rock star. Per riuscire a guadagnare qualche soldo, un giorno finge di essere il suo coinquilino e ottiene un posto da supplente in una delle più prestigiose scuole elementari della città. Con metodi decisamente anticonformisti, insegna ai ragazzini la storia del rock e decide di mettere su una band con gli alunni, iscrivendoli a una competizione rock.

Passengers Genere: fantascienza/sentimentale Jennifer Lawrence e Chris Pratt sono i protagonisti di “Passengers”, film del 2016 che mescola fantascienza, azione e sentimenti. Racconta la storia di Aurora e Jim, che si svegliano improvvisamente dall'ibernazione novant'anni prima del previsto, mentre viaggiano su un'astronave che li condurrà verso un nuovo pianeta. Dopo essersi svegliati, si rendono conto che qualcosa sull’astronave non va come dovrebbe.

Ocean's Eleven Genere: heist movie “Ocean’s Eleven” è un remake del 2001 di "Colpo Grosso" del 1960. George Clooney è Danny Ocean, che riesce a mettere su una squadra di criminali per tentare il colpo del secolo: sottrarre 150 milioni di dollari dal Bellagio, il Mirage e l'MGM Grand, tre dei più famosi casinò di Las Vegas, di proprietà del multimilionario Terry Benedict (Andy García). Nel cast, tra gli altri, anche Brad Pitt, Matt Damon e Julia Roberts.

The Report Genere: thriller Basato su una storia vera, “The Report” ruota attorno a Daniel J. Jones (Adam Driver), membro dello staff della senatrice Dianne Feinstein (Annette Bening). Quando viene incaricato di condurre un’indagine sul Detention and Interrogation Program della CIA, creato dopo l'11 settembre, Jones si lancia in un'implacabile ricerca della verità che lo conduce a fare delle scoperte scottanti che mostreranno fino a che punto i servizi segreti del paese si siano spinti per distruggere alcune prove.

Chiara Ferragni Unposted Genere: documentario Dopo il trionfo al box office italiano, arriva anche su Prime Video il docufilm che racconta la carriera e la vita personale di Chiara Ferragni. Il documentario contiene interviste dirette alla Ferragni e alle persone che fanno parte della sua vita, dai familiari agli amici, oltre a contributi di sociologi e giornalisti sul fenomeno degli influencer.

John Wick 3 - Parabellum Genere: azione Uscito nel 2019, “John Wick 3 - Parabellum” è il terzo capitolo della saga con protagonista Keanu Reeves nei panni di un ex sicario che torna in attività per vendetta. In questo nuovo film, che parte un’ora dopo la fine di quello precedente, John Wick deve scappare dai sicari che ora sono sulle sue tracce dopo che sulla sua testa è stata posta una taglia da quattordici milioni di dollari.

Brittany non si ferma più Genere: commedia drammatica Debutto alla regia di Paul Downs Colaizzo, “Brittany non si ferma più” è un film del 2019 che ruota attorno a una ventottenne sovrappeso che decide di allenarsi per arrivare a correre la celebre maratona di New York. A interpretare la protagonista è Jillian Bell.

Interstellar Genere: fantascienza “Interstellar” è un film di Christopher Nolan che racconta di un futuro prossimo in cui la Terra sta inesorabilmente diventando inabitabile. Per cercare di dare un futuro all’umanità prima dell’estinzione, un gruppo di scienziati della NASA hanno deciso di organizzare una missione per attraversare un wormhole vicino a Saturno e raggiungere una nuova galassia dove colonizzare un nuovo pianeta abitabile. A capo della missione viene ingaggiato l’ex pilota Cooper (Matthew McConaughey). Nel cast ci sono anche Jessica Chastain, Anne Hathaway e Michael Caine.

Mad Max: Fury Road Genere: azione Diretto da George Miller, il quarto capitolo della saga di Mad Max (iniziata nel 1979 con "Interceptor") ha per protagonista Tom Hardy nel ruolo che nella trilogia originale era stato di Mel Gibson. Ci troviamo in un futuro post-apocalittico in cui la Terra non produce più vita ed è in mano ai predoni come Immortan Joe, che è riuscito a estrarre l'acqua dal suolo e per questo detiene il potere a Cittadella. Ma un giorno la sua imperatrice, Furiosa (una straordinaria Charlize Theron) si ribella e fugge con le concubine del tiranno, dando il via a una folle corsa nel deserto accompagnata da Max, mentre gli scagnozzi di Joe sono alle loro calcagna.

Hugo Cabret Genere: avventura/storico Basato su un romanzo, “Hugo Cabret” è un film di Martin Scorsese ambientato nella Parigi degli anni Trenta e racconta la storia del dodicenne Hugo Cabret, un orfano che vive nella stazione di Montparnasse e ripara orologi. Il film ha vinto cinque Oscar (su un totale di undici nomination). Nel cast ci sono Asa Butterfield, Chloe Moretz, Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Jude Law e Christopher Lee.

Bastardi senza gloria Genere: pulp/storico Il sesto film di Quentin Tarantino è ambientato nella Francia invasa dai nazisti durante la seconda guerra mondiale, e segue due diversi piani per assassinare Hitler e i gerarchi nazisti: quello dell’ebrea francese Shosanna (Mélanie Laurent), proprietaria di un cinema decisa a vendicarsi dell’omicidio della sua famiglia, e quello di un gruppo di soldati guidati dal tenente Aldo Raine (Brad Pitt). Nel cast ci sono anche Christoph Waltz, Michael Fassbender, Eli Roth, Diane Kruger, Daniel Brühl e Til Schweiger.

Fantastic Mr. Fox Genere: animazione Basato sul romanzo “Furbo, il signor Volpe” di Roald Dahl, “Fantastic Mr. Fox” è un film d’animazione di Wes Anderson realizzato con la tecnica dello stop-motion. Ruota attorno alle avventure di una volpe che di notte deruba tre avidi allevatori che gestiscono fattorie nei pressi della sua tana. Quando i tre decidono di fare qualcosa per fermare i furti, Mr. Fox e gli altri animali dovranno ingegnarsi per riuscire a sconfiggerli.

Il grande Lebowski Genere: commedia Su Amazon Prime Video c’è anche “Il grande Lebowski”, il film dei fratelli Coen che nel 2019 ha compiuto ventun anni. Il suo impatto sulla cultura popolare è stato tale da far nascere addirittura una corrente di pensiero, il dudeismo, ispirata alla filosofia di vita del protagonista, detto Drugo (in inglese semplicemente The Dude, interpretato da Jeff Bridges).

Kill Bill Vol. 1 e 2 Genere: azione Tra i personaggi più iconici del cinema del 21esimo secolo c’è sicuramente la Sposa, creata da Quentin Tarantino e interpretata da Uma Thurman in “Kill Bill: Volume 1” e “Kill Bill: Volume 2”, tra i più amati film del regista americano. Dopo quattro anni di coma, un’ex assassina si sveglia decisa a vendicarsi contro i responsabili del massacro avvenuto il giorno delle sue nozze, ovvero Bill (David Carradine) e la sua Squadra Assassina Vipere Mortali. Nel primo film se la vede con Vernita Green (Vivica A. Fox) e O-Ren Ishii (Lucy Liu), boss della yakuza, mentre nel secondo si occupa di Budd (Michael Madsen), Elle Driver (Daryl Hannah) e naturalmente Bill. Una curiosità: l’idea per il film venne a Tarantino e Thurman mentre lavoravano sul set di “Pulp Fiction”.

Pulp fiction Genere: pulp Palma d’Oro a Cannes e premio Oscar per la miglior sceneggiatura originale, in “Pulp Fiction” le vite di due sicari, un pugile professionista, la moglie di un gangster e due rapinatori si intrecciano dando il via a una serie di eventi paradossali e inaspettati. Indimenticabile il twist ballato da Uma Thurman e John Travolta, la cui carriera venne rilanciata proprio da questo film.

Steve Jobs Genere: biografico Michael Fassbender interpreta Steve Jobs in questo biopic del 2016 diretto da Danny Boyle. Il film non è un classico racconto biografico che segue la vita dello storico co-fondatore della Apple dall’infanzia alla morte, ma si concentra su tre tappe fondamentali della sua vita e carriera: le presentazioni di lancio del Macintosh, del NeXT Computer e dell’iMac.

Victoria e Abdul Disponibile dal 7 ottobre Genere: storico Dopo “La mia regina” (1997), Judi Dench torna a indossare i panni della regina Vittoria in “Victoria e Abdul”, film diretto dal premio Oscar Stephen Frears. Ispirato a eventi reali, il film è incentrato sull'inaspettata amicizia tra l'ormai anziana regina Vittoria e il giovane commesso indiano Abdul Karim (Ali Fazal), che da valletto diventa maestro personale della sovrana.

Auguri per la tua morte Disponibile dal 7 ottobre Genere: commedia horror I critici lo hanno positivamente definito un mix tra “Ricomincio da capo” e “Scream”, perché in effetti combina la premessa del primo (una persona costretta a rivivere lo stesso giorno all’infinito) e i toni horror del secondo. Il film segue Theresa (Jessica Rothe), popolare studentessa che nel giorno del suo compleanno viene uccisa da un assassino che indossa l’inquietante maschera di un neonato. Invece di morire, però, Theresa si risveglia nel suo letto proprio come l’ultima mattina, e capisce di essere imprigionata in un loop temporale finché non scoprirà l’identità del suo assassino.

After Disponibile dal 10 ottobre Genere: romantico Basato sul romanzo di Anna Todd del 2014, “After” racconta la storia d’amore tra Tessa Young (Josephine Langford), studentessa del college, e il bad boy Hardin Scott (Hero Fiennes-Tiffin). Una curiosità: il romanzo è nato su WattPad come fanfiction sugli One Direction, e nella versione originale Hardin altri non era che Harry Styles.

Capitan Mutanda Disponibile dal 7 ottobre Genere: animazione Film della DreamWorks basato sull’omonima serie di libri per bambini, “Capitan Mutanda” racconta di George e Harold, bambini delle elementari che ipnotizzano il loro antipatico preside convincendolo di essere Capitan Mutanda, supereroe che combatte il crimine vestito solo di mutandoni e mantello.

Beautiful boy Disponibile dall’11 ottobre Genere: drammatico Adattamento delle biografie di Nic Sheff e del padre David, segue il giornalista David Sheff (Steve Carell) nel suo fare i conti con la tossicodipendenza del figlio Nic (Timothée Chalamet), che accetta di essere ricoverato in un centro di riabilitazione che promette un'altissima percentuale di successo. E invece Nic alternerà momenti di stabilità in cui sembra essersi del tutto disintossicato a ricadute, il tutto mentre David cerca disperatamente di scoprire di più sulla dipendenza da metanfetamine per poter aiutare il figlio.

Arrival Genere: fantascienza Qual è l’elemento fondamentale nell’incontro con il diverso, che si tratti di un altro popolo o di invasori alieni? La comunicazione. Ed è proprio di questo che parla “Arrival”, film del 2016 di Denis Villeneuve tratto dal racconto “Storia della tua vita” di Ted Chiang. Amy Adams è Louisa Banks, linguista che viene contattata dal governo in seguito allo sbarco sulla Terra di dodici navicelle aliene. Viene incaricata di trovare il modo di comunicare con gli alieni, che sembrano utilizzare un linguaggio misterioso e non orale. Ad aiutarla c’è il matematico Ian (Jeremy Renner), mentre attorno a loro le tensioni nei confronti degli alieni si intensificano. Se non siete grandi fan della fantascienza e pensate che questo film non faccia per voi, ricredetevi: lo sbarco alieno non è che uno spunto per riflettere sull’importanza della comunicazione e sul tempo, e l’interpretazione di Amy Adams è assolutamente da non perdere.

Dogman Genere: drammatico Presentato lo scorso anno al Festival di Cannes, “Dogman” di Matteo Garrone prende spunto dal vero caso di cronaca del Canaro della Magliana e racconta la storia di Marcello (Marcello Fonte, che a Cannes ha vinto il premio al miglior attore), proprietario di un salone di toelettatura per cani; è un uomo con una forte voglia di riscatto che subisce le angherie di Simoncino (Edoardo Pesce), ex pugile che terrorizza il quartiere. Il film è bellissimo: la regia di Garrone è precisa, la fotografia è poetica e in netto contrasto con ciò che avviene sullo schermo; Fonte è eccezionale. Soprattutto nella parte finale c’è tanta violenza, ma mai verso i cani, che restano spettatori di tutto ciò che di bestiale può fare l’uomo.

Guava Island Genere: musical Se avete solo un’oretta a disposizione, per voi c’è “Guava Island”, il musical diretto da Hiro Murai e scritto da Donald Glover usando come filo conduttore alcune canzoni di quest’ultimo, noto nel panorama musicale con lo pseudonimo di Childish Gambino (che quest’anno ha vinto, tra gli altri, il Grammy alla miglior canzone per il singolo “This is America”, presente anche nel film). Guava Island è un’isola idilliaca ma povera, in cui quasi tutti gli abitanti lavorano per il magnate industriale Red Cargo. Kofi (Rihanna) è una tessitrice che sogna di trasferirsi altrove, mentre il suo fidanzato Deni (Donald Glover), celebrità locale, ama troppo l’isola per lasciarla. Deni sta organizzando un festival di musica molto atteso da tutti gli abitanti, ma le cose si complicano quando Red Cargo gli intima di cancellare l’evento.

The Wolf of Wall Street Genere: biopic In attesa dell’uscita del nuovo film di Martin Scorsese, “The Irishman”, su Prime Video trovate il suo “The Wolf of Wall Street”, film del 2013 che racconta la scalata al successo e poi il fallimento del broker Jordan Belfort, interpretato da uno strepitoso Leonardo DiCaprio. Il film, adattamento dell’omonima autobiografia, è stato candidato a cinque premi Oscar tra cui quello a miglior film, miglior regista e miglior attore protagonista (Oscar che DiCaprio ha vinto poi nel 2016 per “The Revenant - Redivivo”). Nel cast ci sono anche Jonah Hill e Margot Robbie, che ha raggiunto il successo proprio grazie a questo film e che rivedremo presto sul grande schermo in “C’era una volta a… Hollywood” di Quentin Tarantino.

Les Misérables Genere: musical I fan dei musical possono trovare ciò che fa al caso loro su Prime Video. Come “Les Misérables”, il film di Tom Hooper del 2012 basato sul famoso musical a sua volta tratto dall’omonimo romanzo di Victor Hugo. Segue la storia di Jean Valjean che, dopo aver scontato una pena di diciannove anni in carcere per aver rubato del pane per sfamare la sorella e i nipoti, torna in libertà. Nel cast, oltre a Hugh Jackman nel ruolo del protagonista, attori d’eccezione come Anne Hathaway, Russell Crowe, Eddie Redmayne, Amanda Seyfried, Helena Bonham Carter e Sacha Baron Cohen. Le canzoni sono quelle originali (con qualche taglio qua e là e con due canzoni in meno, ma con un’aggiunta composta esclusivamente per il film, “Suddenly”); sono state tutte registrate dal vivo durante le riprese del film e non aggiunte successivamente come accade spesso in questo genere di produzioni. Per questo, la loro carica emotiva è incredibile.

La mia vita da zucchina Genere: animazione Attenzione: “La mia vita da zucchina” non è un film per i più piccoli, anche se lo stile porterebbe a pensare diversamente. Candidato al premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2017, questo film realizzato con la tecnica stop-motion racconta la storia di Icaro detto Zucchina, un bambino di nove anni che dopo la morte della madre viene mandato in una casa famiglia. Dopo alcune difficoltà iniziali, riesce a legare con gli altri bambini, e insieme cercheranno di impedire che la nuova arrivata, Camille, venga adottata da una zia interessata solo al sussidio di mantenimento. È un film toccante, delicato e assolutamente da non perdere.

Suspiria Genere: horror Non il film del 1977 diretto da Dario Argento, ma il remake del 2018 di Luca Guadagnino (il regista di “Chiamami col tuo nome”), “Suspiria” è stato presentato lo scorso anno al Festival di Venezia. Il film, che ci riporta nelle atmosfere cupe e angoscianti della Berlino degli Anni 70 teatro della pellicola originale, racconta la storia di Susie Bannion (Dakota Johnson), che riesce a entrare nell’accademia di danza della misteriosa e carismatica Madame Blanc (Tilda Swinton). Ben presto, però, scopre che l’accademia cela una congrega di streghe. Nel cast anche Chloë Grace Moretz e Jessica Harper che nel film originale interpretava proprio la protagonista.

Buon compleanno Mr. Grape Genere: drammatico Leonardo DiCaprio ha (finalmente) vinto l’Oscar soltanto nel 2016, alla sua quinta nomination. La statuetta è arrivata più di vent’anni dopo la prima candidatura, che risale addirittura al 1994: aveva appena diciannove anni quando venne nominato come miglior attore non protagonista per il ruolo di Arnie Grape in “Buon compleanno Mr. Grape”, film del 1993 basato sul romanzo di Peter Hedges. Nel cast ci sono anche Johnny Depp e Juliette Lewis. Il film racconta la storia del ventiquattrenne Gilbert, che deve prendersi cura del fratellino Arnie, affetto da autismo, e della madre Bonnie, patologicamente obesa e per questo impossibilitata a occuparsi dei figli.

Shrek Genere: animazione Per tutta la famiglia c’è “Shrek”, film d’animazione del 2001 basato sull’omonimo libro illustrato. La storia la conosciamo tutti: Shrek è un orco scorbutico e solitario che un giorno trova la sua palude invasa dalle creature magiche bandite da Lord Farquaad. Per riottenere la pace a casa sua, accetta per conto di Farquaad di andare a liberare la principessa Fiona, tenuta prigioniera da un drago. Il film, che parodizza gli archetipi delle fiabe e i classici Disney, è stato il primo film d’animazione a vincere l’Oscar nella relativa categoria, introdotta proprio nel 2002.

Ritorno al futuro Genere: fantascienza Sul catalogo di Amazon Prime Video c’è anche la trilogia completa di “Ritorno al futuro” di Robert Zemeckis, con Michael J. Fox e Christopher Lloyd nei panni degli intimenticabili Marty McFly e Doc, che riescono a tornare indietro nel tempo (e poi nel futuro, e poi di nuovo nel passato) su una Delorean. E a proposito della Delorean, forse non tutti sanno che, nella bozza originale del film, la macchina del tempo era in realtà installata in un… frigorifero. Poi per fortuna Zemeckis e Bob Gale, co-sceneggiatore, cambiarono idea e scelsero la Delorean per il suo stile futuristico.

