I magnifici 7 film del Festival di Cannes

Paolo Fiorelli







Al di là delle scelte della giuria, alcuni film del Festival hanno... qualcosa in più. Ce ne siamo accorti incontrando attori e registi, ascoltando le reazioni degli spettatori ma soprattutto vedendoli per voi. Ecco una piccola guida.

Il più spettacolare: Indiana Jones e il quadrante del destino

Ci ha detto il regista James Mangold: «Il nostro protagonista è invecchiato, e non potevamo far finta di niente. Perciò affrontiamo la questione di petto: è un film su un eroe al tramonto». Questo non gli impedisce di aprire la pellicola con una sequenza di azione ambientata nel 1944 e un Harrison Ford ringiovanito dall’intelligenza artificiale! Si passa poi agli Anni 60, con Indy che torna a girare il mondo (e la Sicilia) per fermare uno scienziato nazista (Mads Mikkelsen). Grande divertimento e un tocco di nostalgia.

Dove vederlo: in sala dal 28 giugno.

Consigliato a: chi non può immaginare il cinema senza Indiana Jones.

Il più epico: Killers of the Flower Moon

Martin Scorsese chiama i suoi attori simbolo Robert DeNiro e Leonardo DiCaprio per tirare fuori gli scheletri dall’armadio della storia americana. E raccontare la verità sul “regno del terrore”, quando la comunità degli indiani Osage fu colpita da una serie di omicidi. Motivo? Il petrolio. Film implacabile, solenne e angosciante. “Standing ovation” di nove minuti per il cast.

Dove vederlo: in sala dal 19 ottobre, poi andrà in onda su AppleTv+.

Consigliato a: chi crede che il cinema possa cambiare le coscienze.

Il più divertente: Asteroid City

Qualcuno ha definito futile lo stile di Wes Anderson, che invece è arguto, fumettoso e visivamente raffinatissimo. Questa storia è ambientata in una cittadina nel deserto dove arrivano tanti appassionati di astronomia... e un alieno. Già il cast affollatissimo (Scarlett Johansson, Adrien Brody, Tom Hanks, Ed Norton, Steve Carell...) è uno spettacolo: erano così tanti che sul tappeto rosso sono arrivati in torpedone. Anche se poi tutti guardavano solo Scarlett.

Dove vederlo: in sala dal 14 settembre.

Consigliato a: chi vorrebbe vivere in un fumetto.

Il più drammatico: Rapito

Il film di Marco Bellocchio racconta la storia di Edgardo Mortara, un bambino ebreo che nel 1858, a Bologna, fu sottratto alla famiglia perché una domestica lo aveva segretamente battezzato. Ne nacque un caso internazionale. Ma Bellocchio va oltre la cronaca per interrogarsi sulle leggi divine e umane, e sul rapporto tra fede e dovere, coscienza e libertà.

Come vederlo: è ora nei cinema.

Consigliato a: chi vuol conoscere un episodio chiave della storia d’Italia.

Il più commovente: Monster

Il regista giapponese Kore’eda è “specializzato” nel raccontare gli affetti (e a Cannes ha vinto nel 2018 con “Un affare di famiglia”). Qui descrive un rapporto tra due bambini dove nulla è come appare all’inizio. O come ingenuamente credono gli adulti.

Dove vederlo: in autunno nei cinema.

Consigliato a: tutti quelli che sono stati bambini.

Il più autoriale: La chimera

Lo stile della regista Alice Rohrwacher può piacere o meno, ma di sicuro è inconfondibile: poetico, bucolico, nostalgico. Ed è buffo pensare che qualcosa accomuna due film agli antipodi come il suo “La chimera” e “Indiana Jones”: entrambi raccontano personaggi a caccia di meraviglie archeologiche. Ma nel caso di “La chimera” si tratta dei tombaroli toscani che vivono un’esistenza ai margini della legge e della società.

Dove vederlo: in autunno nei cinema.

Consigliato a: chi non cerca realismo ma poesia.

Il più fantasioso: Elemental

Che succederebbe se in una città convivessero creature fatte di acqua, aria, terra e fuoco? E, soprattutto, se tra una lei fiammeggiante e un lui gocciolante nascesse del tenero? Il nuovo film Disney/Pixar è un viaggio sfrenato nel mondo degli elementi. E ha concluso il Festival tra gli applausi.