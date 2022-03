“I segni del cuore – CODA”: trama, cast, trailer e dove vedere il miglior film agli Oscar 2022

Il commovente film che racconta la storia di Ruby, l'unica udente della sua famiglia, ha vinto tre premi Oscar "I segni del cuore (CODA)" Redazione Sorrisi







Si puo' vedere su

Era candidato a tre premi Oscar e li ha portati a casa tutti e tre. “I segni del cuore – CODA” ha vinto come miglior film e miglior sceneggiatura originale e Troy Kotsur è entrato nella storia come il primo attore non udente a vincere una statuetta come miglior attore non protagonista.

Basata sul francese “La famiglia Bélier” del 2014, questa versione diretta da Sian Heder ha una differenza sostanziale rispetto all'originale: qui gli attori sono realmente sordi e recitano in lingua dei segni americana.

“I segni del cuore” racconta la storia di una ragazza che sogna di cantare, con la sorpresa e il disappunto dei genitori e del fratello. Ruby Rossi (Emilia Jones) è infatti l'unica udente della famiglia. Il titolo originale, “CODA”, è un acronimo che sta per "Child of Deaf Adults", ovvero figlio di genitori non udenti.

Dove vederlo

Presentato al Sundance 2021, aveva fatto incetta di premi anche lì, proseguendo il successo agli inglesi Bafta e ai Sag (i premi assegnati dal sindacato degli attori americani). In Italia è stato trasmesso su Sky Cinema il 21 marzo, sarà nuovamente trasmesso martedì 29 marzo ed è disponibile in streaming su Now, ma arriverà anche al cinema dal 31 marzo.

La trama

Ruby (Emilia Jones) è l'unica persona udente nella sua famiglia. Ha 17 anni e la mattina, prima di entrare a scuola, lavora sulla barca di famiglia per aiutare suo fratello (Daniel Durrant) e i suoi genitori (Marlee Matlin e Troy Kotsur) nell’attività di pesca sulla costa del Massachusetts. Quando entra a far parte del coro della scuola, scopre di avere una grande passione per il canto. Il suo maestro Bernardo (Eugenio Derbez) crede ci sia qualcosa di speciale nella giovane adolescente e la spinge a considerare una prestigiosa scuola di musica per il suo futuro. Ruby si troverà davanti a un bivio: abbandonare i genitori per seguire il suo sogno o continuare ad aiutare la sua famiglia.

Il cast

Emilia Jones, Daniel Durrant, Marlee Matlin, Troy Kotsur ed Eugenio Derbez

Il trailer