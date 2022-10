Il cibo e la cucina al cinema, 10 film da non perdere

Film classico, per non dire ormai di culto, ebbe un grande successo alla fine degli Anni Ottanta, quando uscì. Due austere sorelle gestiscono un locale della comunità religiosa protestante (siamo in una Danimarca più che mai rigida e ottocentesca), ma dovranno accogliere Babette, una francese scappata da Parigi dopo il fallimento dell'esperienza della Comune. La donna si adeguerà alle norme imposte e inizierà a lavorare come governante, ma quando da Parigi giunge la notiza che Babette ha vinto un sacco di soldi alla lotteria, ci sarà spazio per un grande banchetto che romperà gli equilibri del posto. Il cibo viene presentato come piacere puro, un palliativo per combattere temporaneamente la noia e la repressione della vita.

La ricetta da provare: Savarin.