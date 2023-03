Il Padrino, 10 curiosità sulla trilogia

L’uomo di potere privo di scrupoli al cinema è spesso accompagnato da un gatto, ormai è un clichè assodato. Eppure la sequenza che apre il film, in cui Don Vito carezza un bel micione non era affatto prevista dalla sceneggiatura originale. In realtà Marlon Brando, pochi minuti prima di girare la scena, si era imbattuto in un gatto abbandonato e si era messo ad accarezzarlo, tanto da non riuscire più a liberarsene. Francis Ford Coppola allora gli permise di portarlo con sé sul set. All’inizio ne furono tutti contenti: il gatto sembrava perfetto per la scena! Più tardi però se ne dovettero pentire: quel piccolo randagio, probabilmente non abituato a ricevere tante attenzioni, fece delle fusa così forti da coprire tutte le battute pronunciate da Marlon Brando che, in sede di post produzione, dovette ridoppiare tutta la scena.