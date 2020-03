La lista dei film Marvel in ordine cronologico

10 Marzo 2020 | 17:42 di Paolo Paglianti

La richiesta di aiuto è partita nell’aprile 2018 alla fine di "Avengers: Infinity War": dopo la strage di super eroi e la doccia fredda causata dal piano di Thanos, Nick Fury lanciava un appello disperato. Risponde "Captain Marvel", uno dei supereroi più forti e incisivi della “mitologia” Marvel con un cinecomic tutto dedicato alla sua storia. Il 24 aprile 2019 è invece arrivato l’attesissimo "Avengers: Endgame", capitolo conclusivo della terza fase del Marvel Cinematic Universe.



Ora non ci resta che aspettare il prossimo maggio, quando arriverà "Black Widow", il primo film della Fase 4 dei cinecomics Marvel. Nell'attesa, ecco l'elenco di tutti i film Marvel in ordine cronologico.

L'ordine di uscita dei film al cinema

Fase 1

Iron Man (2008)

L'Incredibile Hulk (2008)

Iron Man 2 (2010)

Thor (2011)

Captain America: Il Primo Vendicatore (2011)

Avengers (2012)

Fase 2

Iron Man 3 (2013)

Thor: The Dark World (2013)

Captain America: The Winter Soldier (2014)

Guardiani della Galassia (2014)

Avengers: Age of Ultron (2015)

Ant-Man (2015)

Fase 3

Captain America: Civil War (2016)

Doctor Strange (2016)

Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)

Spider-Man: Homecoming (2017)

Thor: Ragnarok (2017)

Black Panther (2018)

Ant-Man and the Wasp (2018)

Avengers: Infinity War (2018)

Captain Marvel (2019)

Avengers: Endgame (2019)

Spider-Man: Far From Home (2019)

Fase 4

Black Widow (2020)

Gli Eterni (2020)

Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli (2021)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2021)

Thor: Love and Thunder (2021)



L'ordine cronologico della storia

Captain America: Il Primo Vendicatore Ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, «Captain America: Il Primo Vendicatore» racconta della storia di Steve Rogers, ragazzino un po’ troppo gracilino per impensierire le orde naziste che stanno invadendo il mondo. Grazie a un siero speciale, viene trasformato nel super soldato Captain America e riesce a sventare i piani dell’HYDRA, organizzazione corrotta creata da Hitler per combattere gli Alleati con il Tesseratto, un cubo mistico di sconvolgente potenza (e prima Gemma dell'Infinito). In questo film conosciamo anche Bucky, che diventerà la sua nemesi, l’esplosiva Agente Carter, a cui sono dedicate due serie TV, e il padre di Tony Stark.

Captain Marvel Quasi tutti i super eroi Marvel sono maschietti: a parte fugaci apparizioni della Vedova Nera e poche altre eroine secondarie, l’altra metà del cielo nel Pantheon Marvel in quota rosa è poco popolata. La situazione cambia da marzo 2019, quando esce «Captain Marvel». Sotto questo nome, nei fumetti Marvel, abbiamo visto eroi diversi che hanno “vestito” il suo costume in situazioni disparate. Cinematograficamente, Captain Marvel è una “lei” e ha il volto della giovanissima Brie Larson (già vista in Kong e Room, film per cui ha vinto un Oscar e un Golden Globe). La storia di Brie/Captain Marvel inizia nel 1995, quando è una pilota di caccia militare: in seguito a un incidente, viene reclutata in un’unità di elite Starforce dei Kree, gli alieni già visti in «I Guardiani della Galassia». Sappiamo già che Captain Marvel tornerà anche in «Avengers: Endgame», il “seguito” del “raggelante” di «Infinity War». Oltre a Brie Larson, in «Captain Marvel» ritroveremo Samuel L. Jackson (nei panni del “giovane” Nick Fury, il futuro direttore dello S.H.I.E.L.D.), Ben Mendelsohn (in quelli di Talos), Jude Law e Clark Cregg.



Iron Man Il primo «Iron Man» racconta la genesi della tuta rossa e oro super potenziata e del perché Tony Stark ha deciso di crearla. Negli ultimi momenti del film, si scopre anche come Nick Fury abbia arruolato Tony nell’iniziativa S.H.I.E.L.D., di fatto creando la prima idea di Avengers, un gruppo di supereroi che combattono assieme per proteggere il mondo.

Iron Man 2 Cronologicamente, «Iron Man 2» e «L'Incredibile Hulk» sono quasi sovrapposti, quindi potete vederli nell’ordine che preferite. Nel secondo Iron Man si racconta della lotta tra Stark e il figlio del suo precedente socio, Ivan Vanko. Entrato in possesso del prototipo di reattore Arc (il simbolo luminoso nel petto di Stark, per intenderci), Vanko fa di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a Tony Stark.

L'Incredibile Hulk Ne «L'Incredibile Hulk» incontriamo, invece, per la prima volta Bruce Banner, scienziato che ha creato uno speciale siero "potenziante" e che lo ha testato sulla sua persona, e ora si trasforma un po' troppo spesso nel titanico e irascibile (per usare un eufemismo) gigante verde. Una curiosità: in questo film, Bruce è interpretato da Edward Norton, mentre nei successivi è stato sostituito da Mark Ruffalo.

Thor Diretto da Kenneth Branagh, «Thor» inizia a spiegarci l'epica mitologia del Marvel Universe. Nel lontanissimo pianeta di Asgard regna il potente Odino, che custodisce dei manufatti potentissimi. Thor, figlio di Odino, viene esiliato sulla Terra a seguito delle macchinazioni del perfido fratello Loki. Per potersi vendicare, deve prima di tutto rientrare in possesso del suo Martello, che è finito in mezzo al deserto e lo S.H.I.E.L.D. ha costruito un centro di ricerca proprio sopra di esso.

Avengers «Avengers» è il primo film in cui la banda di supereroi si raggruppa per combattere contro i cattivi. Nick Fury, il loro "capo", sta facendo studiare il Tesseratto alla persona sbagliata, è infatti sotto l'influsso del perfido Loki, il fratello oscuro di Thor. I supereroi si riuniscono sull'helicarrier, l'enorme portaerei dello S.H.I.E.L.D.: Captain America, Iron Man, Thor, Hulk, Vedova Nera e Occhio di Falco diventano una combinazione letale di superpoteri in grado di contrastare Loki e il suo misterioso alleato (che poi è Thanos, che rivedrete in Infinity War). Qui incontriamo la seconda Gemma dell'Infinito, quella della Mente.

Iron Man 3 In «Iron Man 3», Tony Stark torna alla vita del miliardario con attico e cerca di rimettersi in sesto dopo l'epica Battaglia di New York (vista in Avengers). Purtroppo per lui, un nuovo avversario si profila all'orizzonte, il super cattivo Mandarino, un terrorista che sta sferrando una serie di attacchi in tutto il mondo e il più spettacolare proprio a casa di Tony.

Thor – The Dark World «Thor: The Dark World» è il secondo film che ha per protagonista la divinità norrena e il suo gigantesco martello: la minaccia questa volta è rappresentata dall'invasione interdimensionale degli Elfi Oscuri e del loro leader Malekith. Inoltre, in questo film appare l'Aether, una delle Gemme dell'Infinito, che saranno fondamentali in «Avengers: Infinity War».

Captain America – The Winter Soldier «Captain America - The Winter Soldier» è il secondo film dedicato a Captain America. Scopriamo meglio le minacce ?interne? nello S.H.I.E.L.D. e come persino questa organizzazione possa essere contaminata dai tentacoli dell'HYDRA. In The Winter Soldier incontriamo di nuovo Bucky, fraterno amico di Captain America, trasformato nel malvagio Soldato d'Inverno al servizio della parte sbagliata dei supereroi.

Guardiani della Galassia Siamo lontani anni luce dalla Terra, ma anche nello spazio c'è bisogno di eroi. In questo caso, parliamo del bizzarro quintetto dei «Guardiani della Galassia»: Peter Quill, terrestre rapito dai pirati spaziali, l'assassina aliena color verde Gamora, il procione modificato geneticamente Rocket Raccoon, l'irascibile Drax il distruttore e Groot, albero umanoide. Qui incontriamo un'altra Gemma dell'Infinito, quella del Potere.

Guardiani della Galassia Vol 2 Gli avvenimenti di «Guardiani della Galassia Vol 2», cronologicamente, avvengono solo qualche mese dopo gli eventi del primo (anche se noi abbiamo dovuto aspettare anni per vederlo al cinema!). Qui incontriamo il "papà" di Peter Quill, veniamo a conoscenza di come Gamora sia sfortunatamente legata a Thanos e della nuova impresa dei Guardiani.

Avengers: Age of Ultron In «Avengers: Age of Ultron» i supereroi sono di nuovo tutti insieme per combattere i nemici dell'umanità. Gli Avengers si scatenano dalle parti di Sokovia, dove riescono a recuperare il potentissimo Scettro di Loki. Purtroppo, una volta rientrati alla Avengers Tower, le cose vanno male: l'Intelligenza Artificiale Ultron contenuta nello Scettro decide che l'unico modo di proteggere i terrestri è quello di ucciderli tutti. Nel film incontriamo Ulysses Klaue, trafficante d'armi interpretato da Andy Serkis, che poi rivedremo in «Black Panther». Scopriamo anche che Thanos (nelle scene dopo i titoli di coda) decide di mettersi in gioco in prima persona per recuperarle.

Ant-Man Film costruito, come si può immaginare facilmente dal titolo, sul lillipuziano supereroe che utilizza una tuta in grado di miniaturizzarlo. Gli eventi si intrecciano con «Age of Ultron» e infatti «Ant-Man» deve anche entrare nella nuova sede dei S.H.I.E.L.D.. Il nemico giurato di Ant-Man, manco a dirlo, è il Calabrone!



Captain America: Civil War La situazione si scalda per davvero in «Captain America: Civil War»: in seguito alla battaglia di Sokovia e a all'attacco dell'HYDRA contro le Nazioni Unite, i governi della Terra decidono di imporre delle regole ai supereroi e alle regole di ingaggio degli Avengers, creando un ente che li "governi". Gli Avengers quindi si dividono: da una parte Tony Stark appoggia questa decisione, dall'altra Captain America la osteggia senza possibilità di compromessi. La battaglia all'aeroporto di Lipsia vede fronteggiarsi i due schieramenti ed è probabilmente una delle migliori scene di tutto l'universo Marvel. In questo film incontriamo Spider-Man e Black Panther.

Black Widow Tutti pronti per tornare al cinema in primavera (la data è il 29 aprile) per il primo film della Fase 4. La protagonista è Black Widow, alias la bravissima Scarlett Johansson, che ritorna nella tutina nera dell'eroina per un flashback sulle origini di questo personaggio. Per ovvie ragioni, "Black Widow" è ambientato cronologicamente prima di "Endgame", per l'esattezza dopo "Captain America: Civil War". Nel cast ci sono anche Rachel Weisz (Il nemico alle porte, La Mummia) e Florence Pugh (Lady Macbeth).

Doctor Strange «Doctor Strange» ha il volto di Benedict Cumberbatch. Da chirurgo di fama internazionale, Doctor Strange deve trasformarsi in super eroe "meditativo" e quasi magico a causa di un incidente stradale. Grazie al percorso indicato dal Maestro Wong, scopre dei poteri sovrannaturali e deve cercare di salvare il mondo dalla minaccia dello stregone Kaecillius. In questo film, scopriamo che l'Occhio di Agamotto è la quinta Gemma dell'Infinito.

Spider-Man: Homecoming Potevano mancare i film dedicati all'eroe spara-ragnatele? In «Spider-Man: Homecoming» scopriamo cosa ha fatto Peter Parker durante la battaglia di Lipsia e il successivo contatto con S.H.I.E.L.D.. Tony Stark gli ha lasciato la super-tuta che, insieme ai suoi poteri, gli permette di sfidare il crimine di New York. Come prevedibile, emerge un arcinemico armato con la tecnologia dei Chitauri (i nemici degli Avengers nella battaglia di New York) e Spider-Man deve riuscire a batterlo sul suo stesso terreno.

Black Panther Lo abbiamo visto per la prima volta in Civil War e qui scopriamo la sua storia: «Black Panther», alias T'Challa, re dell'avanzatissimo reame africano di Wakanda. Un regno avanzatissimo tecnologicamente, dove si trova l'unico giacimento terrestre di vibranio, un materiale incredibilmente resistente (al punto da poter graffiare lo scudo di Captain America). Black Panther eredita il ruolo del padre (ucciso nell'attacco terroristico di Civil War) e diventa il nuovo eroe di Wakanda, ma deve vedersela con un pretendente al trono senza molti scrupoli. Al termine del film, scopriamo che Buck (Winter Soldier) è stato finalmente curato proprio a Wakanda.

Thor: Ragnarok In «Thor: Ragnarok» tornano Thor e Loki per un'altra avventura interdimensionale a base di martelloni volanti e schiaffoni da urlo. A tenergli compagnia, c'è Hulk, che è rimasto nella forma "verde e incavolata" dall'ultima volta che l'abbiamo visto. È l'ultimo film prima di Avengers: Inifnity War ?" ora siete pronti per vedere che succede!

Embedded Ant-Man and the Wasp Seconda apparizione nel Pantheon Marvel di Ant-Man (Paul Rudd) che torna a vestire la tuta dell’Uomo Formica in un film dal cast stellare. Grazie agli studi del professor Pym (Micheal Douglas), Ant-Man può diventare così piccolo da entrare nel regno quantico, dove scopre che è finita la moglie di Pym, Janet (una Michelle Pfeiffer in gran forma). Insieme alla sua collega/fidanzata Hope (Evangeline Lilly, celebre per Lost) che indossa una seconda tutina “restringente” e dà vita al supereroe femminile Wasp, ritornano nel mondo dell’infinitesimale per salvare Janet. A sbarrare loro la strada ci pensa Laurence Fishburne (Matrix). La scena post-titoli di coda intreccia gli eventi di «Ant-Man» con quello che succede in «Avengers: Infinity War», quindi non perdetevela!



Avengers: Infinity War Il punto di incontro di (praticamente) tutto il Pantheon Marvel: quasi tutti i super eroi visti nei film precedenti si danno appuntamento in uno scontro corale per fermare Thanos e il suo mostruoso piano. Dalle scene post credit dei cinecomics Marvel degli ultimi venti anni si scopre che Thanos sta raccogliendo le Gemme dell’Infinito per esprimere un desiderio folle: uccidere metà degli esseri viventi di tutto l’Universo in modo che l’altra metà prosperi. Alla fine di «Infinity War», non temiamo lo spoiler perché ormai lo sanno anche i sassi, Thanos riesce a schioccare le dita e cancellare metà delle anime esistenti su ogni pianeta, e insieme a loro una buona parte dei supereroi Marvel. Per fortuna, Nick Fury riesce ad attivare un congegno che sembra invocare l’aiuto di cui tutti hanno bisogno: arriva Captain Marvel!



Avengers: Endgame «Infinity War» ha probabilmente uno dei “cliffhanger”, i finali “sospesi”, più sconvolgenti della cinematografia degli anni 2000. Confidando che ormai lo abbiate visto, vi ricorderete che metà degli esseri viventi dell’universo è diventata polvere in seguito al folle piano di Thanos e del suo super-guanto con le Gemme dell’Infinito. «Endgame» è il suo naturale seguito, in cui scopriremo come evolverà il mondo dei cinecomics Marvel partendo da una strage di eroi, in cui il pugno di super-sopravvissuti dovrà cercare di correre ai ripari della sciagura totale. C'è anche Captain Marvel, la super-eroina dell’omonimo film uscito a marzo 2019. Il film è uscito nella sale italiane il 24 aprile 2019, e in un weekend ha registrato incassi da record!



Spider-Man: Far From Home Il primo film Marvel (e Sony Pictures, come tutti quelli di Spider-Man) che si svolge cronologicamente dopo il finale di «Avenger: Endgame». Aver sconfitto Thanos ha riportato molti "scomparsi" in vita (non tutti, come sappiamo), ma la Terra non è per questo al sicuro da altri pericoli. Il giovane Peter Parker (sempre interpretato da Tom Holland) è in gita a Venezia con la classe, quando viene coinvolto in piano a base di Elementali, Fury (Samuel L. Jackson), Mysterio e tanti, tanti inganni, doppi e tripli giochi a spasso per mezza Europa, da Praga a Berlino. Con questo film, si conclude ufficialmente la Fase 3 dell'Universo Cinematografico Marvel.

La Fase 4: cosa prevede Marvel Come in passato, Disney ha pianificato l'evoluzione del suo Universo Cinematografico a base di super eroi e villain Marvel con estrema precisione. 2020 Il primo film ad arrivare sul grande schermo sarà appunto "Black Widow", mentre nell'autunno 2020 la serie "The Falcon and the Winter Soldier" debutterà sulla piattaforma di streaming Disney+: i protagonisti saranno i già noti Bucky Barnes (il Soldato d'Inverno) e Sam Wilson, che dovrebbe diventare il nuovo Captain America dopo il ritiro di Steve Rogers al termine di "Endgame". Torniamo nei cinema: il 6 novembre 2020 arriverà "Gli Eterni", con Angelina Jolie e Salma Hayek. I protagonisti sono l'omonima razza aliena immortale che arriva sulla Terra per proteggerci dall'ennesima minaccia. Passiamo al 2021 Il 12 febbraio è previsto l'arrivo di "Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli", in cui il Mandarino (l'arci-cattivo che nel primo Iron Man rapì Tony Stark) deve vedersela con l'attore Simu Liu e - verosimilmente - tanti calci rotanti volanti. Disney+ ospiterà poi "Wandavision", una serie in onda dalla primavera 2021. Siamo molto felici di rivedere Visione (Paul Bettany) e Scarlet Witch (Elizabeth Olsen). Finalmente, a maggio 2021, vedremo il nuovo film dedicato a Doctor Strange (Benedict Cumberbatch): si sa poco di questo film, se non che virerà verso l'horror. Nello stesso periodo, il cattivo-buono-cattivo-buono Loki avrà una serie tutta sua, ovviamente sempre su Disney+: Tom Hiddleston rivestirà i panni del fratello "oscuro" di Thor, nella linea temporale in cui è sfuggito all'attacco di Thanos. Il 16 luglio 2021 è previsto anche il seguito di Spider-Man, che dovrebbe riprendere le fila della storia dell'Uomo Ragno da dove si è concluso "Far from Home". Sempre su Disney +, arriverà anche "What If...", una sfiziosissima serie con brevi storie autoconclusive che esplorano realtà diverse dell'Universo Marvel. Infine, per il 2021, Marvel prevede un'altra serie che ha per protagonista Hawkeye (Jeremy Renner) e soprattutto il quarto film di Thor, "Love and Thunder", dove il dio norreno avrà una "versione femminile" interpretata da Natalie Portman! Confermata comunque la presenza di Chris Hemsworth.

2022 Per il ritorno di Black Panther con il secondo film dedicato al supereroe afroamericano, dovremo attendere il maggio 2022. Non si ha una data certa per «I Guardiani della Galassia 3» - però sappiamo che tornerà, dopo la "querelle" con Disney, James Gunn dietro la macchina da ripresa. A livello di semplice annuncio, Marvel ha confermato che arriveranno anche il sequel di Captain Marvel, «Ant-Man 3» e un nuovo film sui Fantastici Quattro. Sono anche in programma «Deadpool 3» (notizia fantastica, lasciatecelo dire) e un nuovo «X-Men», che dovrebbe riallineare i due "universi" Cinecomics.





