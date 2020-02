Le più belle frasi d’amore tratte dai film da dedicare a San Valentino

14 Febbraio 2020 | 9:54 di Paolo Fiorelli

Lo sappiamo. Vi capiamo. Non è facile trovare ogni anno una frase straordinariamente romantica da rivolgere all’amato o all’amata! Ecco perché abbiamo deciso di darvi un “aiutino”. E per ispirarvi abbiamo saccheggiato le più belle dichiarazioni d’amore nella storia del cinema e della tv. Leggetele. Meditate. Commuovetevi. E magari, prima di riutilizzarle uguali uguali, modificatele un po’: un tocco personale non guasta mai.

Cercate una frase romantica? Provate queste

Harry Ti Presento Sally - Billy Crystal a Meg Ryan "Adoro il fatto che tu abbia freddo quando fuori ci sono 25 gradi. Adoro il fatto che ci metti un’ora e mezzo per ordinare un panino. Adoro la piccola ruga che ti si forma sul naso quando mi guardi come se fossi matto. Adoro il fatto che dopo aver passato una giornata con te, possa ancora sentire il tuo profumo sui miei vestiti. E adoro il fatto che tu sia l’ultima persona con la quale voglio parlare prima di addormentarmi la notte. Non è che mi senta solo, e non c’entra il fatto che sia Capodanno. Sono venuto qui stasera perché quando ti rendi conto che vuoi passare il resto della tua vita con una persona, vuoi che il resto della tua vita inizi il prima possibile."

C'è posta per te - Meg Ryan a Tom Hanks "Accendo il mio computer, aspetto con impazienza che si colleghi, vado online e trattengo il respiro finché non sento quelle paroline magiche, «C’è posta per te». Non sento niente, non un suono per le strade di New York, tranne il battito del mio cuore. Ho posta da te."

Hitch - Will Smith a Eva Mendes "Le persone fanno così. Saltano, sperando che Dio le faccia volare. Perché altrimenti cadiamo giù come sassi, e mentre precipitiamo ci chiediamo: ma perché diavolo sono saltato giù? Ma eccomi qua, precipito, e c’è una sola persona che mi fa sentire in grado di volare: e sei tu."

Titanic - Leonardo DiCaprio a Kate Winslet "Vincere quel biglietto è la cosa migliore che mi sia capitata nella vita. Mi ha portato da te. E gli sono grato per questo, Rose. Gliene sono grato. Devi... devi farmi quest’onore. Devi promettermi che sopravviverai, che non ti arrenderai, qualunque cosa accada, per quanto disperata sia la situazione. Promettimelo adesso, Rose. E non dimenticare mai questa promessa. Rose: Lo prometto. Jack: Non la dimenticare mai. Rose: Non la dimenticherò, Jack. Non la dimenticherò mai."

Se Scappi Ti Sposo - Julia Roberts a Richard Gere "Io garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi, o tutti e due, vorremo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mio, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l’unico per me."

Io E Annie - Woody Allen e Diane Keaton "Uno va dallo psichiatra e dice: “Dottore, mio fratello è pazzo, crede di essere una gallina”, e il dottore gli dice: “Perché non lo interna?”, e quello risponde: “E poi a me le uova chi me le fa?”. Be’, credo che corrisponda molto a quello che penso io dei rapporti tra uomo e donna. E cioè che sono assolutamente irrazionali e pazzi e assurdi e… Ma credo che continuino perché la maggior parte di noi ha bisogno di uova."

Notting Hill - Julia Roberts a Hugh Grant "Sono anche una semplice ragazza che sta di fronte a un ragazzo e gli sta chiedendo di amarla."

Pandora - James Mason ad Ava Gardner "In un momento tu hai cancellato dalla mia mente tanti terribili anni; la gioia è così profonda che ho dimenticato com’è stato prima."

Grey’s Anatomy - Ellen Pompeo a Patrick Dempsey "Vedi io ti amo in modo incredibile: io cerco di amare i tuoi gusti musicali, ti lascio l’ultimo pezzo di torta, potrei saltare dalla montagna più alta se me lo chiedessi e ciò che mi spinge ad odiarti mi porta ad amarti. Per cui prendi me, scegli me, ama me."

