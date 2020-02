Le più belle dichiarazioni d’amore dei film

6

.

«Odio il modo in cui mi parli. E il tuo taglio di capelli. Odio il modo in cui guidi la mia macchina. Odio quando mi fissi. Odio i tuoi stupidi anfibi. E il modo in cui leggi la mia mente. Ti odio talmente tanto che mi fa star male. E mi fa anche scrivere poesie. Odio il modo in cui hai sempre ragione. Odio quando menti. Odio quando mi fai ridere, ancora peggio quando mi fai piangere. Odio quando non ci sei. E il fatto che tu non abbia chiamato. Ma la cosa che odio di più è il fatto che io non riesca a odiarti… nemmeno un po', nemmeno un pochino, nemmeno niente» Katarina Stratford (Julia Stiles)



Durante l’adolescenza la parola amore, per paura o semplice atteggiamento, viene pressoché bandita dai vocabolari umani (oppure, in senso contrario, talmente abusata da perdere qualsiasi significato). In "10 cose che odio di te" la spigolosa Katarina usa dunque l’odio per dichiarare i suoi sentimenti a Patrick (Heath Ledger). Un imperdibile teen-cult Anni 90.