“Nomadland”: il film da Oscar con Frances McDormand

In streaming dal 30 aprile su Disney+, il film di Chloé Zhao è candidato a 6 Academy Awards Frances McDormand in "Nomadland", il film di Chloé Zhao Valentina Barzaghi







Si puo' vedere su

“Nomadland”, il film di Chloé Zhao già vincitore del Leone d’oro allo scorso Festival del cinema di Venezia e candidato a sei premi Oscar tra cui Miglior film, Miglior regia (Chloé Zhao) e Migliore attrice protagonista a Frances McDormand, arriva in streaming su Disney+ dal 30 aprile.

È una storia malinconica e dura, che racconta la modernità da un punto di vista inedito: quello di una donna che ha perso tutto e deve ritrovare se stessa attraverso una vita nomade e lavorativamente precaria.

Un eventuale Oscar a Chloé Zhao alla regia potrebbe essere storico: sarebbe la seconda donna - la prima e unica è stata Kathryn Bigelow per “The Hurt Locker” in 93 edizioni del premio - a vincere l’ambita statuetta e la prima di origine cinese.

La trama

Fern (Frances McDormad) viveva con il marito in una piccola cittadina del Nevada costruita attorno a una realtà industriale. Dopo la morte del compagno e il fallimento dell’azienda in cui lavorava, ora è costretta a vivere su un camper, una vita nomade alla continua ricerca di lavori stagionali. Insieme a lei, lungo la via e negli spazi che vengono adibiti alla sosta momentanea dei veicoli, tanti altri uomini e donne, molti dei quali non più giovanissimi, alla ricerca di un nuovo modo di essere felici.

“Nomadland” non è un road movie e, nonostante tutto, non è un film che parla di instabilità. Il fulcro della storia è proprio la routine che ciascuno dei protagonisti, a partire da Fern, prova a costruirsi a bordo della propria casa su quattro ruote attraverso gli oggetti di una vita passata, abitudini e rituali domestici, lavori che si ripetono saltuariamente ma in ordine temporale analogo di anno in anno, permettendo di ritrovare le stesse persone. È un film che parla dei percorsi che consentono di affrontare la solitudine, la disperazione e la nostalgia. Racconta il conforto della ripetitività e la sua sicurezza. È un film che mette al centro della narrazione la ricerca di una nuova felicità, analoga e diversa da quella a cui siamo tradizionalmente abituati nel nostro quotidiano.

Frances McDormand, come al solito straordinaria, è perfetta nel ruolo della forte e malinconica Fern: una donna che rimpiange la propria vita passata, ma che è determinata nella ricostruzione di sé e della propria realtà domestica. Guardando il film è impossibile non smettere di domandarsi che cosa la spinga ad andare avanti, eppure lo è anche non commuoversi davanti allo stupore, alle sorprese che la vita le riserva nonostante tutto: nei rapporti, in primis, ma anche in una ritrovata dimensione di quiete e solitudine. Il film di Chloé Zhao ripensa la vita moderna, quella del lavoro instabile e delle difficoltà economiche, attraverso la necessaria di riscoperta delle piccole cose e di una dimensione privata.

Il cast

Nel cast di “Nomadland”, insieme a Frances McDormand, ci sono anche Gay DeForest, Patricia Grier, Linda May, Angela Reyes e molti altri.