Oscar 2019: i momenti più belli della serata

Bohemian Rhapsody è il biopic musicale di maggior incasso di sempre. Inevitabile quindi un tributo a Freddie Mercury nel corso della serata, e infatti ad aprire questa 91esima edizione degli Oscar sono stati proprio i Queen con Adam Lambert , che si sono esibiti in un medley di We will rock you e We are the champions, incantando sia il pubblico da casa che la platea al Dolby Theatre (durante l'esibizione abbiamo intravisto uno Javier Bardem scatenatissimo e una Amy Adams entusiasta). Bohemian Rhapsody: tutta la verità sul film dell’anno

E così l'annuncio della vincitrice dell'Oscar per miglior attrice non protagonista si è trasformato in un tripudio di battute («Buonasera e benvenuti alla milionesima edizione degli Academy», ha esordito Fey). Hanno subito chiarito che no, non sarebbero state le mattatrici della serata, ma hanno regalato al pubblico un assaggio di quello che sarebbe stato il loro monologo d'apertura da presentatrici, tra battute sugli attori in gara (« Bradley Cooper , non preoccuparti: anche io dopo quattro figli mi sono fatta la pìpì addosso ai Grammy»), commenti sulle controversie legate a quest'edizione (« Roma è su Netflix? Poi cos'altro, il mio microonde farà un film?») e allusioni alla politica di Trump («Nel caso qualcuno fosse confuso: non ci sarà un conduttore stasera, non ci sarà un premio per il miglior film popolare e no, il Messico non pagherà il muro»).

Non proprio uno sketch, ma neanche la normale presentazione di una categoria. Le cerimonie degli Oscar generalmente si aprono con un monologo comico (uno dei migliori degli ultimi anni è stato quello di Ellen nell'edizione del 2013) del conduttore o della conduttrice. Una tradizione impossibile da rispettare in quest'edizione senza conduttore, ma per fortuna a salire sul palco dopo i Queen sono state Maya Rudolph , Tina Fey e Amy Poehler , attrici e comiche (hanno tutte fatto parte del Saturday Night Live , per intenderci).

Un documentario sulle mestruazioni vince l'Oscar

«Se piango non è perché ho il ciclo, è che non riesco a credere che un film sulle mestruazioni abbia appena vinto un Oscar!»: il discorso della regista Rayka Zehtabchi (che, per la cronaca, ha appena 25 anni) per la vittoria di Period. End of Sentence (Il ciclo del progresso) come miglior cortometraggio documentario è stato tra i più belli della serata. Il film ruota davvero attorno alle mestruazioni: racconta la storia di alcune donne indiane che combattono per l'uguaglianza producendo assorbenti a basso costo in un Paese in cui il ciclo mestruale continua a essere un vero e proprio tabù (con conseguenze sanitarie e sociali, visto che un alto numero di adolescenti molla gli studi dopo il primo ciclo mestruale).

Anche la produttrice Melissa Berton ha fatto i suoi ringraziamenti, concludendo il discorso con un gioco di parole di forte impatto ma intraducibile in italiano: «A period should end a sentence, not a girl's education» (period significa sia ciclo mestruale che punto, quindi "dovrebbe terminare una frase, non l'educazione di una ragazza"). Il film dura meno di mezz'ora e lo trovate su Netflix.