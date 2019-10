Oscar 2020: 10 film internazionali in corsa per una nomination

14 Ottobre 2019 | 12:42 di Luca Fontò

Il Premio Oscar al miglior film in lingua straniera cambia nome: da aprile si chiama, infatti, “miglior film internazionale” perché, secondo l’Academy of Motion Picture Arts and Science, l’aggettivo “straniero” non risulta più così politicamente corretto.

La decisione, non è un caso, arriva dopo un’edizione che di film “stranieri” ha fatto indigestione come non succedeva dagli Anni 70: lo scorso 24 febbraio difatti, alla 91esima cerimonia di premiazione, Alfonso Cuarón è diventato il primo cineasta a vincere il premio alla migliore regia per un film non americano, e il suo "Roma" aveva totalizzato la cifra record di 10 nomination complessive (eguagliando "La Tigre e il Dragone" di Ang Lee di quasi vent’anni fa). C’erano poi candidati lo svedese "Border" al trucco, il polacco "Cold War" alla regia e alla fotografia, il tedesco "Opera senza autore" alla fotografia e il documentario "Of Fathers and Sons" in lingua araba.

La nuova nomenclatura, però, farà fatica ad attecchire in Italia, dove si è da poco deciso quale sarà il film che ci rappresenterà la notte del 9 febbraio, durante la quale saranno assegnate le statuette della 92esima cerimonia. I paesi che finora hanno sottoposto il proprio film all’attenzione dell’Academy, quest’anno, sono 89, e in tre partecipano alla competizione per la prima volta: si tratta del Ghana, della Nigeria e dell’Uzbekistan.