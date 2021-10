Oscar 2022: 15 titoli in corsa per una nomination

Cineasti mai premiati, attrici già vincitrici, titoli reduci dai maggiori festival: ecco su chi puntano i bookmaker Benedict Cumberbatch in “Il potere del cane” Credit: © Netflix Luca Fontò







Sono passati appena sei mesi dall’assegnazione dei 93esimi Premi Oscar, che hanno visto il trionfo di “Nomadland” e della sua regista Chloé Zhao, e già si comincia a parlare della cerimonia numero 94, che si svolgerà la notte del 27 marzo 2022 al Dolby Theatre di Hollywood, in California.

Dopo i ritardi e i cambi del regolamento dovuti alla pandemia, l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) ha deciso di posticipare di nuovo la cerimonia di premiazione, per far spazio al Super Bowl e ai Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, che si chiuderanno il 13 marzo.

Daniel Craig in una scena di “No time to die”. © 2019 DANJAQ, LLC and MGM. All Rights Reserved

Resteranno alcune delle modifiche al regolamento adottate lo scorso anno, in seguito alla prolungata chiusura dei cinema. In più, l’AMPAS annuncia una serie di novità, tra cui i titoli che concorreranno per la statuetta del Miglior film, che saranno stabilmente dieci e non più un numero variabile tra otto e nove. Cambiano anche le direttive per le categorie della Colonna sonora e della Canzone originale, la quale avrà necessariamente una cinquina (nel 2011 i brani candidati erano solamente due); dopo aver ottenuto il Grammy in questa stessa categoria, quindi, Billie Eilish potrà finalmente sperare nella nomination per la canzone omonima di “No time to die”, 25esimo film con James Bond attualmente in sala.

I Premi Oscar alla Carriera saranno infine assegnati a Samuel L. Jackson, Elaine May e Liv Ullmann – mentre all'attore e attivista Danny Glover andrà il Premio umanitario Jean Hersholt. Le nomination alle statuette cinematografiche più importanti del mondo saranno annunciate l’8 febbraio 2022.