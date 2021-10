Oscar 2022: Paolo Sorrentino e gli altri candidati come miglior film internazionale

Diretto da Maria Schrader

(Germania)

Per ottenere i fondi necessari ai suoi studi, una scienziata accetta di vivere per tre settimane con un robot umanoide, creato apposta per soddisfarla. Orso d’Argento a Maren Eggert alla Berlinale 2021 per la migliore interpretazione femminile, lo stesso premio che la regista Maria Schrader aveva ricevuto nel 1999 con “Aimée & Jaguar”. Oltreoceano, Schrader ha conquistato di recente anche un Emmy Award per la migliore regia, con la miniserie Netflix “Unorthodox”. In sala dal 14 ottobre.