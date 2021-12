Oscar 2022: Paolo Sorrentino nelle shortlist dei semifinalisti

“È stata la mano di Dio” prosegue la sua corsa verso l'Oscar: la cinquina finale sarà annunciata l'8 febbraio 2022 Paolo Sorrentino Credit: © Getty Luca Fontò







La corsa all'Oscar di Paolo Sorrentino si fa meno impervia ora che l'Academy of Motion Pictures Arts and Sciences ha annunciato le sue famose shortlist, ossia i film semifinalisti in 10 categorie. “È stata la mano di Dio”, il titolo che quest'anno rappresenta l'Italia e che è già disponibile su Netflix dallo scorso 15 dicembre, dovrà vedersela con “Un eroe” del veterano Asghar Farhadi – che di Oscar al Miglior Film Internazionale ne ha già vinti due – e con i film premiati a Cannes “Drive my car” (dal Giappone), “La persona peggiore del mondo” (dalla Norvegia) e “Scomparimento N. 6 – In viaggio con il destino” (dalla Finlandia).

Se balza all'occhio il danese “Flee”, che compete sia nella categoria del film straniero che in quella del film d'animazione, è comunque “No time to die” a condurre la gara, con ben cinque presenze in tutte le categorie in cui poteva concorrere: colonna sonora, canzone originale (interpretata da Billie Eilish e scritta da Eilish e suo fratello Finneas), sonoro, effetti visivi e trucco.

Scopriremo le effettive nomination solo martedì 8 febbraio 2022; la cerimonia di premiazione, invece, si svolgerà la notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo – un po' in ritardo rispetto al solito, per non sovrapporsi alle Olimpiadi Invernali di Pechino e alla finale del Super Bowl.

Toni Servillo, Teresa Saponangelo e Filippo Scotti nel manifesto di “È stata la mano di Dio”. Credit: © Netflix

Miglior film internazionale

“Il capo perfetto” di Fernando León de Aranoa (Spagna)

di Fernando León de Aranoa (Spagna) “Drive my car” di Ryûsuke Hamaguchi (Giappone)

di Ryûsuke Hamaguchi (Giappone) “Un eroe” di Asghar Farhadi (Iran)

di Asghar Farhadi (Iran) “È stata la mano di Dio” di Paolo Sorrentino (Italia)

di Paolo Sorrentino (Italia) “Flee” di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca)

di Jonas Poher Rasmussen (Danimarca) “Great freedom” di Sebastian Meise (Austria)

di Sebastian Meise (Austria) “Hive” di Blerta Basholli (Kosovo)

di Blerta Basholli (Kosovo) “I'm your man” di Maria Schrader (Germania)

di Maria Schrader (Germania) “Lamb” di Valdimar Jóhannsson (Islanda)

di Valdimar Jóhannsson (Islanda) “Lunana: A yak in the classroom” di Pawo Choyning Dorji (Bhutan)

di Pawo Choyning Dorji (Bhutan) “La persona peggiore del mondo” di Joachim Trier (Norvegia)

di Joachim Trier (Norvegia) “Playground” di Laura Wandel (Belgio)

di Laura Wandel (Belgio) “Plaza Catedral” di Abner Benaim (Panama)

di Abner Benaim (Panama) “Prayers for the stolen” di Tatiana Huezo (Messico)

di Tatiana Huezo (Messico) “Scompartimento N. 6 – In viaggio con il destino” di Juho Kuosmanen (Finlandia)

“Flee”, il documentario animato diretto da Jonas Poher Rasmussen. Credit: © I Wonder Pictures

Miglior documentario

“Ascension” (MTV Documentary Films)

(MTV Documentary Films) “Attica” (Showtime)

(Showtime) “Billie Eilish: The World’s a Little Blurry” (Apple Original Films)

(Apple Original Films) “Faya Dayi” (Janus Films)

(Janus Films) “The first wave” (Neon)

(Neon) “Flee” (Neon)

(Neon) “In the same breath” (HBO Documentary Films)

(HBO Documentary Films) “Julia” (Sony Pictures Classics)

(Sony Pictures Classics) “President” (Greenwich Entertainment)

(Greenwich Entertainment) “Procession” (Netflix)

(Netflix) “The rescue” (National Geographic)

(National Geographic) “Simple as water” (HBO)

(HBO) “Summer of soul (…Or, when the revolution could not be televised)” (Searchlight Pictures)

(Searchlight Pictures) “The Velvet Underground” (Apple Original Films)

(Apple Original Films) “Writing with fire” (Music Box Films)

Miglior film d'animazione

“The ape star” (Attraction Distribution)

(Attraction Distribution) “Baby boss 2” (Universal Pictures)

(Universal Pictures) “Back to the outback – Ritorno alla natura” (Netflix)

(Netflix) “Belle” (GKIDS)

(GKIDS) “Bob Spit – We do not like people” (Outsider Pictures)

(Outsider Pictures) “Cryptozoo” (Magnolia Pictures)

(Magnolia Pictures) “Il drago dei desideri” (Netflix)

(Netflix) “Encanto” (Disney)

(Disney) “La famiglia Addams 2” (MGM/UAR)

(MGM/UAR) “Flee” (NEON)

(NEON) “Fortune favors Lady Nikuko” (GKids)

(GKids) “José, la tigre e i pesci” (Funimation)

(Funimation) “The laws of the universe – The age of Elohim” (Freestyle Digital Media)

(Freestyle Digital Media) “Luca” (Disney/Pixar)

(Disney/Pixar) “I Mitchells contro le macchine” (Netflix/Sony)

(Netflix/Sony) “My sunny Maad” (Negativ Films)

(Negativ Films) “PAW Patrol: Il film” (Paramount)

(Paramount) “Pompo the cinephile” (GKids)

(GKids) “Poupelle of Chimney Town” (Toho)

(Toho) “Raya e l’ultimo drago” (Disney)

(Disney) “Ron – Un amico fuori programma” (20th Century Studios)

(20th Century Studios) “Sing 2” (Universal Pictures/Illumination)

(Universal Pictures/Illumination) “The spine of night” (Shudder)

(Shudder) “Spirit – Il ribelle” (Universal Pictures/DreamWorks)

(Universal Pictures/DreamWorks) “La vetta degli dei” (Netflix)

(Netflix) “Vivo” (Netflix)

Léa Seydoux e Daniel Craig in “No time to die”, 25esimo film di James Bond. Credit: © MGM & Universal

Miglior canzone originale

“So may we start” degli Sparks ( “Annette” )

) “Down to joy” di Van Morrison ( “Belfast” )

) “Right where I belong” di Brian Wilson e Jim James ( “Brian Wilson: Long promised road” )

) “Automatic woman” di Van Hunt, Brittany Talia Hazzard e H.E.R. ( “Bruised” )

) “The anonymous ones” di Benj Pasek, Justin Paul e Amandla Stenberg ( “Caro Evan Hansen” )

) “Dream girl” di Idina Menzel e Laura Veltz ( “Cenerentola” )

) “Beyond the shore” di Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder e Marius de Vries ( “CODA” )

) “Just look up” di Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi e Tara Stinson ( “Don't look up” )

) “Dos oruguitas” di Lin-Manuel Miranda ( “Encanto” )

) “Be alive” di Beyoncé Knowles-Carter e Dixson ( “Una famiglia vincente – King Richard” )

) “Somehow you do” di Diane Warren ( “Four good days” )

) “Guns go bang” di Jeymes Samuel, Scott Mescudi e Shawn Carter ( “The harder they fall” )

) “No time to die” di Billie Eilish e Finneas O’Connell ( “No time to die” )

“Here I am (Singing my way home)” di Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson e Carole King ( “Respect” )

) “Your song saved my life” di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen, Jr. (“Sing 2”)

Miglior colonna sonora

“Being the Ricardos” di Daniel Pemberton

“Candyman” di Robert Aiki Aubrey Lowe

di Robert Aiki Aubrey Lowe “Don’t look up” di Nicholas Britell

di Nicholas Britell “Dune” di Hans Zimmer

di Hans Zimmer “Encanto” di Germaine Franco

di Germaine Franco “Una famiglia vincente – King Richard” di Kris Bowers

di Kris Bowers “The French Dispatch” di Alexandre Desplat

di Alexandre Desplat “The harder they fall” di Jeymes Samuel

di Jeymes Samuel “The last duel” di Harry Gregson-Williams

di Harry Gregson-Williams “Macbeth” di Carter Burwell

di Carter Burwell “Madres paralelas” di Alberto Iglesias

di Alberto Iglesias “No time to die” di Hans Zimmer

di Hans Zimmer “Il potere del cane” di Jonny Greenwood

di Jonny Greenwood “Sir Gawain e il Cavaliere Verde” di Daniel Hart

di Daniel Hart “Spencer” di Jonny Greenwood

Zendaya nel primo capitolo di “Dune” diretto da Denis Villeneuve. Credit: © 2020 Warner Bros. Pictures/Legendary Pictures

Miglior sonoro

“Belfast”

“Dune”

“Matrix Resurrections”

“No time to die”

“Il potere del cane”

“A quiet place II”

“Spider-Man: No way home”

“tick, tick… Boom!”

“Ultima notte a Soho”

“West Side story”

Miglior trucco e acconciature

“Crudelia”

“Cyrano”

“Dune”

“La fiera delle illusioni – Nightmare Alley”

“House of Gucci”

“Gli occhi di Tammy Faye”

“No time to die”

“Il principe cerca figlio”

“The Suicide Squad – Missione suicida”

“West Side Story”

Migliori effetti visivi