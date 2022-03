Oscar 2022: tutti i vincitori

“I segni del cuore (CODA)” trionfa con 3 statuette: miglior film, sceneggiatura e attore non protagonista. 6 Oscar per “Dune”, migliori attori Will Smith e Jessica Chastain La regista e il cast de “I segni del cuore”, Oscar 2022 come miglior film. Credit: © Allen Schaben / Los Angeles Times via Getty Images Luca Fontò







Si è svolta questa notte la 94esima cerimonia di assegnazione dei Premi Oscar, che sarà ricordata soprattutto per il pugno sferrato da Will Smith a Chris Rock dopo una battuta di quest'ultimo sulla testa rasata di Jada Pinkett Smith, Poco dopo, il "principe di Bel Air" ha ritirato la statuetta come miglior attore protagonista di “Una famiglia vincente – King Richard”, dilungandosi in un discorso sulla sua missione di pace. La migliore attrice è stata invece Jessica Chastain, alla sua terza nomination, per il biopic “Gli occhi di Tammy Feye” che ottiene anche il premio al trucco e alle acconciature.

Ma l'Oscar alla migliore pellicola va a “I segni del cuore (CODA)”, che segna il primo trionfo di una piattaforma streaming (Apple TV+). Il film di Sian Hader – remake del francese “La famiglia Bélier” del 2014 – riceve anche la statuetta alla sceneggiatura non originale e quella alla performance di Troy Kotsur, attore non protagonista, il primo attore non udente a essere nominato dall'Academy.

È però il “Dune” di Denis Villeneuve a fare incetta di premi: miglior fotografia, sonoro, colonna sonora, effetti visivi, montaggio e scenografia. Un premio anche a “Belfast” di Kenneth Branagh (miglior sceneggiatura originale) e uno per il “West Side story” di Steven Spielberg (migliore attrice non protagonista, Ariana DeBose). Il grande sconfitto della serata resta dunque “Il potere del cane” – film targato Netflix che, con 12 candidature, si è dovuto accontentare del solo Oscar alla regia di Jane Campion.

