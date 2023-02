Oscar 2023: dove vedere i film candidati

Dei 54 titoli nominati ai 95esimi Academy Award, 20 sono già disponibili sulle piattaforme on-demand: ecco quali sono e dove vederli Tom Cruise in una scena di “Top Gun: Maverick” Credit: © 2019 Paramount Pictures Corporation Luca Fontò







Lo scorso 24 gennaio Riz Ahmed e Allison Williams hanno annunciato le candidature ai 95esimi Premi Oscar e “Everything everywhere all at once” guida la lista con 11 nomination: il film-rivelazione del 2022 è candidato nelle categorie della migliore pellicola, per la regia dei Daniels, della sceneggiatura originale e poi per la performance dei quattro interpreti: Michelle Yeoh, Ke Huy Quan, Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu – che segnano la maggiore presenza di attori asiatici nella storia dell’Academy.

Subito dietro, con 9 candidature a testa, ci sono il film tedesco targato Netflix “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e “Gli spiriti dell’isola” di Martin McDonagh, al cinema dal 2 febbraio, passato dalla scorsa Mostra di Venezia e con altri quattro attori in corsa per la statuetta (Colin Farrell, Brendan Gleeson, Barry Keoghan e Kerry Condon). Seguono “Elvis” di Baz Lurhmann con 8, “The Fabelmans” di Steven Spielberg con 7 e “Tár” di Todd Field con 6; 6 nomination anche per il film più visto dello scorso anno, “Top Gun: Maverick”.

Scopriremo chi trionferà nella notte tra il 12 e il 13 marzo, al Dolby Theatre di Hollywood, durante una cerimonia di premiazione condotta per la terza volta da Jimmy Kimmel, che sarà trasmessa in diretta in più di 200 Paesi. I premi onorari sono già stati assegnati, tra gli altri, all'attore Michael J. Fox per l'impegno umanitario e al regista Peter Weir per la carriera.

Ecco di seguito 20 dei 54 film candidati nelle varie categorie, già disponibili sulle piattaforme on-demand.