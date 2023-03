Oscar 2023: tutte le curiosità sui candidati

16 attori alla loro prima nomination, un compositore alla sua 53esima e soprattutto un cortometraggio italiano: tutto quello che c'è da sapere sui 95esimi Academy Award Michelle Yeoh in una scena di “Everything Everywhere All at Once” Credit: © Allyson Riggs Luca Fontò







Sono stati Riz Ahmed e Allison Williams, lo scorso 24 gennaio, ad annunciare le nomination ai 95esimi Premi Oscar e c’è anche un titolo italiano fra i cinque migliori cortometraggi: si tratta de “Le pupille”, diretto da Alice Rohrwacher e disponibile su Disney+.

Fra i lungometraggi, invece, è il film “Everything Everywhere All at Once” a fare da capolista, con 11 candidature; seguono “Niente di nuovo sul fronte occidentale” e “Gli spiriti dell’isola” con 9 ciascuno, “Elvis” con 8 e “The Fabelmans” a quota 7. Per la prima volta in lizza per la statuetta al miglior film ci sono due sequel: “Avatar – La via dell’acqua” e “Top Gun: Maverick”. Entrambi i film segnano anche un altro record: hanno incassato a testa più di un miliardo di dollari in tutto il mondo (“Avatar”, in realtà, ne ha incassati più di due).

Nella cinquina dei migliori film internazionali dell’edizione con il maggior numero di interpreti non americani c’è anche l’Irlanda, per la prima volta, con la pellicola “The quiet girl” di Colm Bairéad, da poco approdata anche nelle nostre sale.

La cerimonia di premiazione sarà trasmessa in diretta su Sky e in streaming su Now nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo. Jimmy Kimmel condurrà l’evento dal Dolby Theatre di Los Angeles per la terza volta.