Oscar 2023: tutti i vincitori

Trionfo (annunciato) per "Everything Everywhere All at Once" con sette statuette, bene anche "Niente di nuovo sul fronte occidentale" e "The Whale" Il cast di "Everything everywhere all at once" Credit: © Getty Cecilia Uzzo







È stata una cerimonia senza sorprese la 95esima edizione dei premi Oscar. L’evento più importante della stagione dei premi cinematografici, presentato da Jimmy Kimmel, si è svolto nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo.

"Everything Everywhere All at Once", il film sul Multiverso e sulla storia di una coppia di immigrati cinesi, si è confermato l’asso pigliatutto della premiazione, aggiudicandosi sette statuette, comprese quelle nelle categorie principali. La pellicola ha vinto come Miglior film, Miglior regia, Migliore sceneggiatura originale, Miglior montaggio e in tre delle quattro categorie attoriali, con la vittoria della protagonista Michelle Yeoh (che quindi è la prima attrice asiatica a vincere come Miglior attrice protagonista) e dei co-protagonisti Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan.

Non stupisce nemmeno la vittoria di Brendan Fraser come Miglior attore protagonista per la sua interpretazione nel film di Darren Aronofsky "The Whale", che è valso anche il premio per Miglior trucco e acconciatura a Adrien Morot, Judy Chin e Anne Marie Bradley. Nel conteggio delle statuette si è distinta anche la pellicola (distribuita su Netflix) "Niente di nuovo sul fronte occidentale" che ha collezionato quattro premi: Miglior film internazionale, Miglior colonna sonora, Miglior fotografia e Miglior scenografia.

Tra i nominati figuravano anche i due blockbuster dell'anno, "Avatar: La via dell'acqua" e "Top Gun: Maverick", che invece si sono invece dovuti accontentare di un premio tecnico a testa, rispettivamente Miglior effetti speciali e Miglior sonoro. Allo stesso modo il cinecomic "Black Panther: Wakanda Forever", che partiva con cinque nomination, ha vinto solo per i Migliori costumi. "Pinocchio" di Guillermo del Toro ha ottenuto invece l’Oscar come Miglior film d'animazione, che si aggiunge al precedente Golden Globe nella stessa categoria.

I vincitori