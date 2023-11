Oscar 2024: 15 film in corsa per una nomination

Sempre da Cannes arriva un altro film con Sandra Hüller, che si ispira al libro omonimo di Martin Amis (pubblicato in Italia da Einaudi), in cui il comandante di Rudolf Höss (interpretato da Christian Friedel) cerca di costruire una vita da sogno per sé e per sua moglie in una villetta vicina al campo di concentramento di Auschwitz. Essendo una co-produzione tra Stati Uniti, Regno Unito e Polonia – ed essendo recitato in tedesco, polacco e yiddish – la pellicola concorre per l’Oscar al miglior film internazionale. Ha già vinto il Gran Premio al Festival di Cannes, il premio per la migliore colonna sonora di Mica Levi e il Premio FIPRESCI. Scrive e dirige Jonathan Glazer, dal 25 gennaio al cinema.