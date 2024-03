Oscar 2024: dove vedere i film candidati

Da “Killers of the Flower Moon” a "La società della neve", 18 dei 38 film candidati agli Academy Award sono già disponibili in streaming Luca Fontò







Mentre “La zona d’Interesse” e “Past lives” approdano nei cinema italiani (con ottimi risultati al botteghino) insieme al film tedesco “La sala Professori”, 18 dei 38 lungometraggi candidati ai 96esimi Academy Awards sono già disponibili sulle piattaforme di streaming.

Tre concorrono per il miglior film: sono “Killers of the Flower Moon”, il 26esimo film diretto da Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; l’esordio alla regia di Cord Jefferson “American Fiction”; e l’opera seconda di Bradley Cooper, “Maestro”. Se la dovranno vedere – tra gli altri – con il fenomeno dell’anno, “Barbie”, che ha incassato un miliardo e mezzo di dollari in tutto il mondo diventando così il 14esimo film più redditizio di sempre – e poi con “Oppenheimer”, che guida le nomination di questi Oscar 2024 con ben 13 candidature, e che per ora ha già ricevuto 5 Golden Globe, 7 BAFTA e 8 Critics’ Choice Award.

Dell’elenco fa parte anche il nostro “Io capitano”, nominato come miglior film internazionale contro lo spagnolo “La società della neve” e il giapponese “Perfect Days” (che però è diretto da un regista tedesco). Il titolo francese “Anatomia di una caduta” invece (fresco di 6 premi César oltre che della Palma d’Oro), nonostante sia stato estromesso dalla categoria della lingua straniera è riuscito a fare meglio: ha ottenuto infatti 5 candidature, fra cui quella per la performance dell’attrice protagonista Sandra Hüller, per il miglior film e per la regia di Justine Triet, l’ottava donna a entrare in questa cinquina in 96 anni.

Per vedere chi avrà la meglio – considerando anche i pluri-candidati “Povere creature!” e “The Holdovers – Lezioni di Vita” – dovremo aspettare la notte tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, quando andrà in onda la cerimonia di premiazione condotta per la quarta volta da Jimmy Kimmel. Attenzione perché, per la prima volta, la diretta sarà trasmessa in chiaro: traslocando da Sky a Rai1.

“American Fiction” - Prime Video

“La società della neve” - Netflix

“Io capitano” - Now

“Maestro” - Netflix

“Killers of the flower moon” - Prime Video

“NYAD - Oltre l’oceano” - Netflix

“The creator” - Disney+

“Rustin” - Netflix

“May December” - Netflix

“Indiana Jones e il quadrante del destino” - Disney+

“Mission: Impossible - Dead Reckoning - Parte 1” - Now

“Elemental” - Disney+

“Spider-Man: Across the Spider-Verse” - Prime Video

“Guardiani della Galassia Vol.3” - Disney+

“American Symphony: Jon Batiste” - Netflix

“Flamin’ Hot” - Disney+

“El Conde” - Netflix

“Bob Wine: Il presidente del ghetto” - Disney+