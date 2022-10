Star Wars: la lista dei film e delle serie tv in ordine cronologico

Ecco l'elenco aggiornato dei film e delle serie dell'universo di Star Wars, con l'ordine "giusto" per vederli cronologicamente in ordine Paolo Paglianti







C’è qualcuno che non conosce Star Wars? Ne dubitiamo proprio! Dall’uscita del primo film a oggi, Guerre Stellari ha creato un impero sia al cinema che sul piccolo schermo, ma anche nei videogiochi per ogni console e pc esistente, in libreria con romanzi e graphic novel, giochi di ruolo e ogni genere di giocattolo, action figure e set Lego.

C’è però il rischio fondato che tra trilogia classica, prequel e sequel, serie che spuntano come funghi e riappaiono dal passato del secolo scorso, cartoni animati e spin-off, ci si perda qualche pezzo e si faccia un po’ di confusione. Ecco quindi l’elenco completo in ordine di uscita e poi l’elenco con schede scorrevoli per vedere film, serie tv e serie animate nell’ordine cronologico degli avvenimenti. Abbiamo escluso da queste liste solo le miniserie web. Mettetevi comodi: se volete vedervi tutto, ci vorranno più di 350 ore! Ovviamente, ogni contenuto di questa lista è disponibile su Disney+.

Non ho mai visto Star Wars, da cosa inizio?

Naturalmente, questo articolo è pieno di spoiler: contrariamente a quello che cerchiamo di fare nei nostri pezzi abituali in cui non sveliamo mai troppo della trama, qui è impossibile non svelarvi qualcosa. Quindi, nel caso siate dei neofiti della saga, leggete solo l’elenco qui di seguito ed evitate le schede dei film e delle serie tv. E un accorgimento: per non perdervi uno dei colpi di scena più grandi della storia del cinema, guardate prima la trilogia classica (Star Wars episodio IV, V, VI) e dopo tutto il resto.

L'ordine di uscita dei film e delle serie tv

Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza (1977)

Star Wars: Episodio V – L’Impero colpisce ancora (1980)

Star Wars: Episodio VI – Il ritorno degli Jedi (1983)

Star Wars: L’avventura degli Ewoks (1984)

Star Wars: Il ritorno degli Ewoks (1985)

Star Wars: Ewoks (serie animata, 1985)

Star Wars: Droids (serie animata, 1985)

Star Wars: Episodio I – La minaccia fantasma (1999)

Star Wars: Episodio II – L’attacco dei cloni (2002)

Star Wars: Episodio III – La vendetta dei Sith (2005)

Star Wars: The Clone Wars (film animato – 2008)

Star Wars: The Clone Wars (Serie animata – 2008)

Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della Forza (2015)

Rogue One: A Star Wars Story (2016)

Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi (2017)

Star Wars: Rebels (serie animata, 2018)

Solo: A Star Wars Story (2018)

Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker (2019)

Star Wars: The Mandalorian (serie tv, 2019)

Star Wars: Resistance (serie animata, 2020)

Star Wars: The Book of Boba Fett (serie tv, 2021)

Star Wars: The Bad Batch (serie animata, 2021)

Star Wars: Visions (serie animata, 2021)

Star Wars: Obi-Wan Kenobi (serie tv, 2022)

Star Wars: Andor (serie tv, 2022)

Prossime uscite

Star Wars: The Bad Batch (2023, seconda stagione)

Star Wars: Andor (2023, seconda stagione)

Star Wars: Rogue Squadron (2023)

Star Wars: The Mandalorian (2023 e 2024, terza e quarta stagione)

Star Wars: Visions (2023, seconda stagione)

Star Wars: Ahsoka (2023, serie tv)

Star Wars: Skeleton Crew (2023, serie tv)

Star Wars: The Acolyte (serie tv, uscita da definire)

Star Wars: Lando (serie tv, ancora in via di sviluppo)

Star Wars: The Book of Boba Fett (uscita da definire, seconda stagione)