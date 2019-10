“Titanic”: 5 motivi per cui ci fa piangere (ancora)

29 Ottobre 2019 | 10:02 di Paola Toia

Più di 20 anni e non sentirli. Stiamo parlando del film «Titanic», il kolossal da 200 milioni di dollari, diretto da James Cameron e uscito nelle sale italiane a inizio 1998. Un film ispirato alla storia vera del naufragio del transatlantico RMS Titanic, il più grande costruito fino ad allora, "l'inaffondabile", che invece in seguito a una collisione con un iceberg affondò nella notte del 15 aprile 1912. Sul Titanic di Cameron viaggiavano anche Jack Dawson (Leonardo DiCaprio), un artista spiantato che vive di colpi di fortuna, e Rose DeWitt-Bukater (Kate Winslet), giovane di buona famiglia, destinata a un matrimonio infelice. I due, sebbene nel breve spazio di un paio di giorni, finiscono per innamorarsi, e conosciamo tutti il finale struggente della storia d'amore.

Già, perché i fiumi di lacrime sono garantiti: impossibile non commuoversi. Ma perché «Titanic» ci fa piangere ancora, nonostante ne conosciamo le battute e le scene a memoria? Ecco 5 motivi.

Perché è una storia vera Già vent'anni fa, «Titanic» era un film all'avanguardia in materia di effetti speciali. Questo ha favorito l'immedesimazione nella tragedia: vedere quelle immagini di disperazione e distruzione sullo schermo, ricostruite fedelmente secondo le vicende storiche, e sapere che successe tutto per davvero, non può non scuotere nel profondo. Sul Titanic persero la vita quasi 1600 persone.



Perché è una favola moderna In questo caso, i ruoli si ribaltano, nonostante la trama sia classica: lui, spiantato e povero, salva lei, ricca e infelice, e le ridona vita, attraverso un bacio di vero amore. Poi, il lieto fine non c'è, o perlomeno non per entrambi, ma in quel breve spazio di 48 ore, c'è tutto quello che si confà a una fiaba romantica: attrazione, sesso, ribellione, felicità e persino avventura.

Perché l'amore tra Jack e Rose è vero (anche se non vince sempre) Jack e Rose si amano. Davvero. Nonostante non provengano dagli stessi ceti sociali, nonostante non abbiano la stessa cultura, parlano la stessa lingua: quella della libertà, dell'anticonformismo, della felicità. Lei gli parla d'arte e lui le cita Monet, lei legge Freud e lui insegna a tutti il valore di vivere la vita ogni singolo secondo. Una comunione di anime, oltre che di cuori. Un amore che sarebbe durato tutta la vita, se solo non ci si fosse messo di mezzo l'iceberg. E che per Rose effettivamente dura per sempre: dopo essere stata salvata, cambia il suo cognome in Dawson, continuando a portare nel cuore quell'incontro fino alla fine dei suoi giorni.

Perché avrebbero potuto salvarsi entrambi E qui torniamo all'annosa questione che anima forum e discussioni di appassionati del film da anni ormai: sulla tavola di legno dispersa nel gelido Oceano Atlantico, sarebbero potuti salire entrambi, salvandosi da morte per ipotermia? La risposta è sì. E su Internet trovate abbondanti spiegazioni pratiche di questa teoria. La tavola era abbastanza grande per ospitare entrambi i corpi, per sorreggerne il peso e farli galleggiare, i due avrebbero potuto piazzare il salvagente di lei sott'acqua, al centro. Certo, poi la bella Rose non avrebbe avuto il fischietto per richiamare l'attenzione della scialuppa di salvataggio, ma lì sarebbe intervenuto Jack con tutto il suo vigore e la sua intraprendenza, sbracciandosi, se aveva ancora le forze.

Perché la scena finale è un colpo al cuore Non dovrebbe essere uno spoiler, ma se sul pianeta Terra esiste ancora qualcuno che non ha mai visto "Titanic", allora consigliamo di non leggere questa didascalia. La scena finale, quella in cui lei raggiunge lui, vestito da artista di strada, su per le scale dell'atrio principale e tra gli applausi dei presenti, si baciano appassionatamente – come a voler ribadire che l'amore vero vince sempre – è capace di sciogliere anche i cuori freddi come iceberg.

