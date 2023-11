“Vacanze di Natale”, le scene mitiche del primo cinepanettone del 1983

Tutto quello che c'è da sapere sul primo mitico cinepanettone Jerry Calà e Guido Nicheli in "Vacanze di Natale" Redazione Sorrisi







È stato il primo cinepanettone, quello che è stato preso come modello di una lunga fortunata serie di pellicole. Ci riferiamo naturalmente a "Vacanze di Natale", il film originale con Christian De Sica e Jerry Calà, girato da Carlo Vanzina e sceneggiato insieme al fratello Enrico.

È un film dal forte sapore anni 80, certo, ma ancora oggi risulta divertente da vedere e in grado di regalare un sacco di risate. E che dire della colonna sonora, vero manifesto della musica Anni 80? Credete di sapere davvero tutto sul primo cinepanettone? Cast, colonna sonora, battute, ecco le scene mitiche e tutto quello che c'è da sapere su "Vacanze di Natale", autentico cult della comicità italiana.

Il cast

Il film vanta nel cast una folta schiera di volti comici tra i più simpatici degli anni '80. Accanto a Christian De Sica ci sono Jerry Calà, Claudio Amendola, Riccardo Garrone e il mitico Guido Nicheli, anche noto come il Dogui. Le bellezze femminili hanno sempre ricoperto un ruolo importante all'interno dei cinepanettoni. Il primo della serie non è certo da meno rispetto ai suoi successori e sfoggia un nome storico del cinema italiano come quello di Stefania Sandrelli, accanto alle giovani rivelazioni Antonella Interlenghi e Karina Huff.

Le scene mitiche

Il film è ricco di scene esilaranti e di battute entrate ormai a far parte dell'immaginario collettivo. Tra quelle memorabili c'è «La libidine è qui, amore: sole, whisky e sei in pole position!» del mitico Guido Nicheli. Oppure ancora «Ivana, fai ballare l'occhio sul tic. Via della Spiga - Hotel Cristallo di Cortina: 2 ore 54 minuti e 27 secondi. Alboreto is nothing!» con il riferimento all'allora pilota della Ferrari da parte del Dogui appena arrivato in albergo con Stefania Sandrelli. Anche «Non sono bello… piaccio» di Jerry Calà, nei panni del pianista Billo, è diventata un segno distintivo dell'attore negli anni a venire. E come non ricordare la frase pronunciata da Riccardo Garrone: «E anche questo Natale… se lo semo levato dalle palle!»?

La colonna sonora

Tra gli elementi che hanno reso "Vacanze di Natale" un fenomeno della cultura popolare nostrana c'è anche la colonna sonora. La canzone usata come sigla d'apertura è "Moonlight Shadow" di Mike Oldfield con Maggie Reilly. Il film è una piacevole rassegna dei successi dance e disco del 1983, da "Dolce vita" di Ryan Paris a "Maracaibo" di Lu Colombo, ma sono presenti pure alcuni classici della musica pop-rock italiana come "Vita spericolata" di Vasco Rossi, "Amore disperato" di Nada e "Teorema" di Marco Ferradini.

La location

"Vacanze di Natale" è stato girato in appena tre settimane a Cortina d'Ampezzo, in provincia di Belluno. Si tratta della prima location per la serie dei cinepanettoni, che si sarebbero poi trasferiti in varie località esotiche e internazionali, dall'India al Sudafrica, passando per Miami e New York, per poi tornare nel 2011 proprio a Cortina.

Dal mare alla neve

"Vacanze di Natale" ha dato vita all'intero genere dei cinepanettoni, ma a sua volta ha un modello d'ispirazione. La pellicola può infatti essere considerata quasi come una versione invernale e contemporanea degli estivi e ambientati negli anni '60 "Sapore di mare" e "Sapore di mare 2 - Un anno dopo", firmati sempre dai fratelli Vanzina tra il 1982 e il 1983.