Venezia 78: il Leone d’Oro ad Audrey Diwan e tutti i premiati

Premio della giuria per Sorrentino. Coppa Volpi a Penélope Cruz e John Arcilla La premiazione di Audrey Diwan







Come da molti previsto il vincitore del Leone d'oro alla 78ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia è l'emozionante film francese L'Evenement della regista Audrey Diwan, la storia di un aborto clandestino nella Francia del 1960.

Paolo Sorrentino con il suo È stata la mano di Dio si deve accontentare (si fa per dire) del Leone d'argento - Gran premio speciale della giuria e commosso ringrazia tutti, soprattutto Maradona e Toni Servillo.

Il Leone d'argento per la miglior regia è stato assegnato a Jane Campion per il film australiano The Power Of Dog.

Migliore interpretazione femminile, premiata con la Coppa Volpi, è stata giudicata quella di Penélope Cruz nel film Madres Paralelas di Pedro Almodóvar, mentre la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile è stata assegnata a John Arcilla per il film filippino On the job: The Missing 8 di Erik Matti.

Maggie Gyllenhaal anche regista del film The Lost Daugheter vince invece il premio per la migliore sceneggiatura.

A Filippo Scotti, il Fabietto protagonista di È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino va il Premio Marcello Mastroianni per il miglior giovane attore emergente, mentre a Il Buco di Michelangelo Frammartino va il Premio speciale della giuria di Venezia 78.